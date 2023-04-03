李強「中國4個確定性」 啟迪港未來發展

上周四及五（3月30日及31日），博鰲亞洲論壇2023年年會在海南舉行，會議主題是「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。國務院總理李強在開幕式發表題為「以人類命運共同體理念為引領為世界和平與發展注入更多確定性」的主旨演講，贏得了世界輿論的廣泛關注。

10年前，國家主席習近平首次提出「人類命運共同體」的重要理念；李強的主旨演講，從構建「人類命運共同體」的高度，闡述了推動世界經濟發展的中國方案，展示了中國的博大胸懷和寬闊視野，體現了中國與各國求合作、共繁榮的誠意。習近平曾說：「大國要有大國的樣子」，李強的演講再次體現了大國擔當、大國大氣象！

筆者作為博鰲亞洲論壇的正式代表，在現場親耳聆聽了李強的演講，深深感受到了會場內外令人振奮的熱烈氣氛。中國的「確定性」，給不確定的世界帶來定力和活力，給亞洲帶來信心和力量，更給香港的發展提供了更大的可能性和廣闊的空間。

不確定性 世界未來最大隱憂

3年疫情令世界各經濟體受到沉重打擊，並導致全球一億多人返貧。現在，人類站在疫後的第一個春天，人們盼望走出陰霾，重拾希望；然而，「理想很豐滿，現實很骨感」，美歐日等發達經濟體的疲態令人憂慮：一是，美國、歐洲等經濟體尚未完全走出高通脹周期，經濟復甦前景不明；二是，美國粗暴加息引發中小銀行紛紛倒閉，現在看到的可能僅是「冰山一角」，更大的危機也許還在後面；三是，俄烏戰爭已演變為美西方和俄羅斯的較量，不僅帶來全球性的能源危機和糧食危機，更易令全球經濟航船有失控之憂；四是，美國聯合一些國家從政治、經濟、軍事、科技等方面圍堵和打壓中國，給中美、中歐、中日經貿關係製造麻煩，也給全球經濟復甦帶來障礙。

世界不確定性的策源地是華盛頓，美國用政治思維處理經濟問題，這種做法違反了經濟規律，打亂了全球化形成的產業鏈格局，不僅令包括中國在內的有關國家受損，也令美國等國物價抬升、通貨膨脹、民眾生活成本增加。近來，歐洲頻繁出現的罷工、法國出現的遊行，都是對民生困頓的不滿。

在最新一期《全球經濟展望》報告中，世界銀行將2023年全球經濟增長預期下調至增長1.7%，較去年6月預測下調1.3個百分點；其中，美國經濟增長0.5%，歐元區為零增長，可以說，「不確定性」是世界未來最大的隱憂。

中國確定性 給世界注入信心

在博鰲亞洲論壇開幕式，李強用6個詞來形容中國：「長期穩定、一心發展，腳踏實地、勇毅前行，自信開放、樂於共享。」

在各分論壇的討論中，來自世界各國的代表們，普遍認同李強對中國的描述，這也是與中國長期打交道中的真實感受。

有人談到，蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）在中國發展高層論壇上發表講話，受到熱烈歡迎，而TikTok首席執行官周受資在華盛頓受到了截然不同的待遇：美國議員對周受資進行了長達數小時的「審問」，議員們反覆打斷周受資的陳述，顯得異常焦慮、粗暴和缺少自信。

有人談到，如果進行一場長跑比賽，想超過競爭對手的正確辦法是努力奔跑，而不是故意把競爭對手絆倒。美國給TikTok的出路有兩條，或由美國公司收購，或撤出美國市場，這是不公平的，不符合市場規則；相比之下，中國的心胸和視野要寬廣得多。

在博鰲亞洲論壇開幕式，李強講了中國的「4個確定性」：一是共同守護和平穩定的發展環境，為變亂交織的國際局勢注入更多確定性；二是共同打造更具活力的增長中心，為世界經濟復甦注入更多確定性；三是共同拓展團結合作的有效途徑，為深刻變革的全球治理注入更多確定性；四是共同推動人文交流走深走實，為不同文明的交融共生注入更多確定性。

世界各國代表對中國的「4個確定性」給予積極評價，人們普遍認為，在美歐日等經濟體不確定性加劇的背景下，中國的確定性給了世界以信心和定力。

矽銀瑞信爆雷 亞洲安全有前途

此次博鰲亞洲論壇吸引了來自50多個國家和地區的1,500多位政界、工商界及智庫學者代表，在開幕式的前兩天首場分論壇會場內，就座無虛席，很多人甚至站着聽完全程，氣氛的熱烈程度超過預期。

新加坡總理李顯龍是本次論壇最受關注的人物之一，他表示，亞洲必須保持穩定、包容和開放，要「竭盡所能同彼此、以及外部夥伴保持穩定關係」，而中國「扮演着舉足輕重的角色」。

新加坡作為一個小國，卻能與世界各大國均保持平穩和順的關係，並把一個細小的經濟體打理得井井有條，令人起敬。

馬來西亞總理安華表示：「競爭固然有益，但合作更重要。」這些聲音透露出重要信息，盡管這些國家感受到華盛頓的壓力，但他們不願意讓自身國家及地區成為「角鬥場」，而是希望亞洲國家攜手合作，從而讓亞洲發展更有韌性，以抵禦外部不確定性的衝擊。

矽谷銀行和瑞信銀行「爆雷」後，美歐資產流向新加坡和香港，這是資本「用腳投票」，說明亞洲的兩個國際金融中心都是安全的，亞洲是有前途的。

論壇期間，筆者與世界各國的工商界人士進行了廣泛而深入的交流，深深感受到，和平、合作、發展、共贏是亞洲國家的普遍訴求，有中國這樣的「領頭羊」，亞洲的「高光時刻」令人期待！

就在博鰲亞洲論壇舉行的前後，世界對中國的期待持續升溫，一些國家領導人「排隊」等候訪華，包括美國蘋果公司、德國大眾公司在內的巨頭，都看好中國市場，沙特阿美不久前宣布在中國的兩項投資計劃，投資金額高達1,000億美元；近日，中國和巴西宣布建立人民幣清算所，直接以人民幣結算交易及發放貸款，中巴兩國不再以美元作為中間貨幣。

香港循3方向 走好國際化路綫

可以看出，「中國的確定性」正在產生積極效應，愈來愈多國家信任中國、看好中國，期待中國發揮「穩定錨」和「發動機」的作用，這是香港發展最好的外部環境。眼下，香港應走好國際化路綫。

第一，香港在人民幣國際化方面須有大作為。美元透過印鈔、加息等手段，收割全球財富，各國苦「美」久矣！愈來愈多國家對美失去信任，這給人民幣國際化的天賜良機。中央支持香港打造人民幣離岸中心，這是給香港送上了一個大市場，香港不能局限於「小打小鬧」，而應主動分析研究擴大市場的各種可能性，加速、提質、擴圈。香港國際金融中心的鞏固與發展，最大機遇也許就蘊藏於此。

第二，香港在國際貿易上應加快「入圈」。李強談到深入推進區域經濟一體化，加強宏觀政策協調，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP），要推動形成更加開放區域大市場。RCEP涉及東盟10國、中日韓、澳洲和新西蘭，覆蓋世界近一半人口、近三分一貿易量，是一個不可小覷的「圈子」，香港應加快有關談判，善用國家力量，盡快「入圈」。

第三，香港應在「一帶一路」建設有更大突破。過去3年，香港因疫情與世界隔絕，在一帶一路建設上難有作為，現在疫消雲散，一帶一路建設的熱度提升，香港的金融服務、法律服務等優勢，正是沿綫經濟體所需，香港拓展業務的時機已經來臨，挺進一帶一路正當其時。

香港最大的優勢是國際化，從博鰲亞洲論壇的「亞洲聲音」、「中國聲音」中，香港應該聽到合作、發展、共贏的理性聲音；看到全球化的大趨勢不可逆轉，香港應打開視野，在全球市場上發現更多的發財之道。

▲ 國務院總理李強上周在博鰲亞洲論壇發表演講，提出中國的「4個確定性」。（新華社資料圖片）