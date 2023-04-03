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美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南

行政人員版 2023/04/03

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美國網絡新聞媒體公司BuzzFeed，近日以人工智能（AI）協助撰寫整篇旅遊指南，更由非編輯部的員工負責編寫文章。

外媒《Futurism》發現，BuzzFeed已發布超過40篇以搜尋引擎優化（SEO）

...

欄名 : 科技新知

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