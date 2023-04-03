美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南 行政人員版 2023/04/03 分享： 分享： 美國網絡新聞媒體公司BuzzFeed，近日以人工智能（AI）協助撰寫整篇旅遊指南，更由非編輯部的員工負責編寫文章。 外媒《Futurism》發現，BuzzFeed已發布超過40篇以搜尋引擎優化（SEO） ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 2023/03/31 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相 2023/03/31 蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 2023/03/30 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 2023/03/30 Pure Storage新方案 數據儲存更慳電 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 2023/03/29 Zoom IQ升級 AI生成會議摘要 美國 人工智能 機械人 旅遊資訊