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海洋公園威威與好友撑七欖 馬會帶學生賞球賽

行政人員版 04:00 2023/04/03

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近日全城投入欖球狂熱！「香港國際七人欖球賽」昨進行最後一日賽事，各路勁旅愈戰愈勇，氣氛好熱鬧。海洋公園公司主席龐建貽及副行政總裁暨首席財務總監陳善瑜，都親自帶埋海洋公園吉祥物「威威與好友」去香港大球場，聯同香港欖總行政總裁麥偉彬為香港七欖打氣，與來自世界各地嘅球迷互動。

另外，黛安知道，今年係馬會連續第2年支持「香港國際七人欖球賽」，成為其官方社區合作夥伴，佢哋由3月起已透過「賽馬會社區七人欖球計劃」一系列活動，畀逾萬名來自唔同年齡層、能力和背景嘅人士，體驗欖球以至其他運動項目嘅樂趣。當中包括舉行「賽馬會精英運動員分享會」，由本地精英運動員與學生和網上觀眾分享奮鬥經歷；還有「賽馬會運動全接觸嘉年華」，以共融、團隊合作和領導才能為主題，畀近千名兒童及青少年試玩唔同運動項目，希望提高大眾對各項運動嘅認識和熱愛。

馬會仲透過「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」等活動，讓學生和基層市民，包括長者和殘疾人士等，入場體驗精采刺激嘅「七欖」賽事㖭。

本文轉載自《晴報

「威威與好友」走入球場為香港七欖打氣

學生於馬會活動中親身體驗「七欖」賽事

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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