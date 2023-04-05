首屆「香港國際創科展」即將開鑼　各地頂尖精英分享科技趨勢　企業展示最新智慧解決方案

▲ 首屆「香港國際創科展」會聚焦於多個主題，包括智慧城市、智慧經濟、智慧環境及設施、智慧政府、智慧生活和智慧出行不同領域。

隨着全球進入科創大時代，香港特別行政區政府一直致力推動香港的創科發展，為帶領香港步向國際科研之都而努力。為向全球展示香港的科創優勢，促進香港與各地的科創成果產業化，香港特別行政區政府與香港貿易發展局將會於4月12日至15日於香港會議展覽中心舉行首屆「香港國際創科展」（InnoEX），並聯手策動「國際創科營商周」（Business of Innovation and Technology Week，簡稱BITWeek），函蓋連串創科盛事，而「香港國際創科展」更是「國際創科營商周」創科旗艦活動之一。

今次展覽會以「智慧生活 聯繫世界」為主題，展出多個來自政府、科技及初創企業、有助構建智慧城市、業務與生活方式的創科方案。香港貿易發展局副總裁張淑芬表示：「希望透過展示不同跟智慧生活相關的創科成果，並邀請各國的科技專家和意見領袖一同探討科技重要議題，全方位促進跨區域、跨行業合作，包括B2B、G2G、G2B多方位合作，帶動創科機構與市場對接，推動創科成果的轉化和產業化。」

▲ 今次展覽匯聚來自中、港、歐、亞和美洲多個國家及地區的展商，望能透過今次活動，全方位促進跨區域、跨行業合作。

業界俵俵者聚首 分享未來科技趨勢

重點活動之一的香港國際創科論壇（InnoEX Forum）就特別邀請了著名人工智能、智慧城市和元宇宙領域策略顧問——Addo AI行政總裁Ayesha Khanna。她曾為各地政府和領先企業出謀獻策，可說是創科界的俵俵者。另一位嘉賓則是未來學家兼策略顧問Matthew Griffin，亦曾服務於微軟、Samsung及七大工業國組織（G7）等。他們將會分享科技對未來各行各業帶來的影響。而各國負責推動智慧城市發展的代表、多家行業領先科技企業以及獨角獸高層代表等亦會出席論壇，探討多項重要科技議題。逾60位來自東盟國家及內地政府官員亦會於「東盟圓桌會議」交流發展智慧城市的經驗。

▲ 展覽重點活動之一的香港國際創科論壇，將會有來自各地的業界精英出席，跟與會者交流意見和心得，還有各國政府官員和代表一同探討科技議題。

▲ 同期還有不同的初創企業活動如專案提案比賽、初創投資專案對接會、分享及啟導環節、初創企業介紹會，讓參加者可一覽創新意念，與業界人士交流。

各國展示最新創科產品與成就

場內還設有不同展館，其中香港特區政府政的府資訊科技總監辦公室設置的「智慧香港」展館，將會介紹香港各項智慧城市措施，創新科技署旗下的InnoHK亦會展示多項由本地研究實驗室與全球頂尖院校合作推動的人工智能及機械人項目。加拿大和法國兩大展館則會展出一系列創科產品和解決方案。

今次創科展更會採用「展覽+」（EXHIBITION+）線上線下融合模式進行，讓買家可以透過「商對易」（Click2Match）智能商貿配對平台及「貿發網採購」（hktdc.com Sourcing）平台，與本地及海外洽商，促進跨區域、跨行業合作。

▲ 法國展團帶來多家領先企業，展示量子計算、自動化、延展實境（XR）等一系列先進技術以及於數碼業務、網絡安全、可持續性等方面的實際應用。

3D實時環境分析 緩解路面與交通問題

智慧解決方案是建構智慧城市最重要的關鍵，於不同領域，運用科技提升及改善居民生活質素。KODIFLY（展位3G-A01）的「3D Technologies」，便結合了激光雷達和攝像頭融合技術、先進的深度學習算法和AI晶片的智能解決方案，能實時分析和評估環境和基礎設施狀態。可提供精確、豐富的彩色3D環境模型，創辦人兼總裁Henry表示，「產品可應用於智慧城市中的交通監控、人群管理和資產追踪等，從而提高城市的運作效率和安全性。今次展覽正好是一個展示公司產品，以及與其他同行交流的絕佳機會，希望能與來自不同地區的專業人士、潛在客戶和合作夥伴建立聯繫，了解行業趨勢和最新技術發展，進一步提高品牌知名度，拓展市場份額，增加業務機會和合作夥伴。

▲ 3D Technologies能提供精確、豐富的彩色3D環境模型，可應用於交通監控、人群管理和資產追踪等場景，有助提高城市的運作效率和安全性。

全球首個自動混凝土磚測試系統 省時減少誤差

物流及供應鏈多元技術研發中心（下稱LSCM）（展位3E-B03）是香港創新及科技工業局之創新科技署轄下的研發中心，一直致力於研發新科技及應用於政府各部門改善營運效率的概念認證（proof of concept）研究、服務社區及長者的樂齡科技，促進人流、物流、資訊流、資金流發展等。LSCM的參展產品是全球首個「自動混凝土磚測試系統」，行政總裁黃廣揚稱，此構想是由土木工程拓展署轄下之土力工程處，根據手動的測試流程而研究出來的一個自動化流程，而LSCM則配合把整個應用機械人的自動測試系統透過合作研發並成功設計出來。產品除能簡化整個流程外，亦可大幅度降低過程中產生的誤差，「以前測試混凝土的流程很費時，要經過多個星期的浸泡，再把樣本進行破裂測試。現在可以把產能大幅度提升，保障各種基建項目的質量。」他表示，希望藉著今次機會，與各界交流創新科技的應用，帶動大家應用創新科技解決難題，提高效能風氣。

▲ 全球首個自動混凝土磚測試系統可縮短流程時間，亦可減低誤差，提升產能，確保質量。

無人機群體飛行技術助收集數據

近年無人機已成為不少行業的輔助工具，專門研發無人控制系統的DMD Digital Art Limited（展位3G-B02），利用自家研發的燈光顯示無人機，進行「無人機燈光表演」，機體內置RGBW（紅、藍、綠和白）LED並利用了加法色彩混合顯示顏色。無人機能通過衛星、RTK 基站、Wi-Fi等信號來定位，更準確地定位於表演區域。產品亦可用於進行數據收集和信息傳遞。配備感應器和攝像頭的無人機更可提供實時空中視圖，並將數據傳回物業管理公司的控制中心。負責人Ken稱，無人機可運用於建築物和地盤測量，能減低人為失誤和意外的發生，「無人機可進行檢測外牆、測量建築的高度、3D modeling等，我們研發的群體飛行技術成熟，望能透過今次展覽，推動此技術，令不同業界人士能夠對無人機加深認識，將無人機帶入日常生活、工作等，令環境能夠更智慧及便利地發展。」

▲ 無人機由DMD Digital Art Limited自主研發，除可更精準地作定位表演外，還可在空中形成QR碼，可作數據收集和信息傳遞。

香港國際創科展 InnoEX

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

實體展日期：2023年4月12日至15日 ——香港會議展覽中心

網上展日期：2023年4月12日至22日 ——「商對易」

網址： innoex.hk/tc

業內人士免費入場，立即登記：https://bit.ly/3MtprJp

（特約）