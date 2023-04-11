帝鋒金融董事總經理李俊亨 以堅毅拼勁闖出一片天

於2014年成立的帝鋒金融集團（下稱帝鋒金融），是集團主席李文偉30多年來金融專業的經驗及董事總經理李俊亨（Henry Li）的專業管理之心血結晶。帝鋒金融多年來堅持關懷各個社群，其集團董事總經理Henry Li亦不例外，他更在多方面均有傑出成就。Henry 因其前航空教官的背景，獲外界封為「戰鬥機」，反映他勇往直前，熱心助人的精神。Henry不論在金銀業指導投資者專業知識；或是成為武術隊代表為港爭光；甚至是籌備慈善活動以關懷弱勢社群，均把握助人助己精神，盡全力回饋社會。

▲ Henry與家人感情深厚，於2012毅然從美國回流跟隨父親學習從商之道。

與父親感情深厚的Henry於2012毅然從美國回流，跟隨父親、帝鋒金融創辦人李文偉學習從商之道。要從航空界轉跑道，在金銀業由零開始，Henry就以每天努力鑽研投資知識、學習人事管理，回應這個艱鉅的任務。他更積極建立個人團隊，預求盡快上軌道，並將家族的專業知識準確地灌輸給廣大投資者。

▲ Henry積極建立個人團隊，預求將家族的專業知識準確地灌輸給廣大投資者。

成立網上頻道 助年輕人財富增值

正所謂天道酬勤，Henry經過多年的默默耕耘，終在2021年躍升為金銀業貿易場史上最年輕的理監事團隊成員，亦獲得法庭認可為貴金屬專家證人，以及擁有GIA認可鑽石分級師牌照，實力備受業界認同。近年網上影片風潮熾熱，他更趁機開辦YouTube Channel，定期製作《黃金秘密檔案》和每週更新的《金市分析》等節目，由淺入深介紹金銀業知識和趣聞，教導年輕一代如何透過投資增值財富。

▲ Henry定期製作《黃金秘密檔案》和每週更新的《金市分析》等網上節目，教導年輕一代以投資增值財富。

堅持超越自我 終成散打港將

總是西裝筆挺的Henry，在辦公室內是傑出的金融才俊；去到拳館訓練場，則搖身一變成英姿煥發的散打選手。他坦承，當初參與搏擊運動，只為摒除雜念和舒緩工作壓力，但後來發現打拳能磨練意志，有助培養出超越自我的決心，於是就嘗試報名參賽。Henry在不斷累積實戰經驗下，終於在2021年被香港體育學院相中，成為武術港隊的潛質運動員。

今年2月，Henry更首次為港隊出戰遠征希臘，在雅典衛城國際武術錦標賽的男子散打60公斤級賽事過關斬將。最終於決賽大戰意大利選手，更於第三回合以12分技術性擊倒對手，成為首位在國際賽大勝對手12分的散打港將。

▲ Henry指打拳能磨練意志，有助培養出超越自我的決心。

積極回饋社會 發掘可造之材

Henry從小得到父母悉心裁培，加上個人的不懈努力，在金銀業和運動界也闖出一片天。他亦不忘自己的社會責任，於2021年創辦文武雙全青少年發展機構，為低收入家庭提供免費語文及搏擊課程，讓青少年擁有自主學習和向上流動的機會。該機構不定期舉行各種義工活動，鼓勵學員身體力行。展望未來，他揚言上述課程和活動會不斷加碼，長遠盼讓搏擊運動更深入民心，發掘更多可造之材。

▲ 帝鋒金融連續兩年冠名贊助「邁步為兒童慈善步行籌款」。

金銀業務 與慈善工作並行

帝鋒金融亦一直堅持「取諸社會，用諸社會」這個精神，故在推動業務發展外，致力回饋社會，扶助本地運動及藝術發展，同時亦支援非政府地區組織的慈善工作。 他們自2017年開始贊助多項社區活動，包括連續兩年冠名贊助「邁步為兒童慈善步行籌款」，善款全數捐贈「惜食堂」作免費派發飯菜給有需要人士及「泓導遵訓」義導計劃，向低收入家庭提供學業輔導之用，藉此希望加強支援本港的弱勢社群。相信Henry跟帝鋒金融會一直發展更多善慈業務，造福香江。



(特約)