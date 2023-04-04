亞洲五十家最佳餐廳榜又出爐，今次中國內地地區上榜最高排名，是第十八位的福和慧，因沒吃太多素食餐廳，不好評價。反而，新上榜剛佔第五十位的北京Refer可以講一下。

Refer也算屬fusion西餐，其中有一道fusion北京烤鴨味的菜，都成了鎮店名物，但奇在不是吃鴨，而是把北京烤鴨入味，變成魚露醬汁，調進墨魚塊之上，加黑麥麵包發酵蘑菇蓉，細細件，口感和複雜味道都一流。北京食家笑言，Tim Cook去完然壽司該去試一下。

說起然壽司，記得多年前就在這裏寫過，其時該新開不久，到現在，都已成京城日本料理名店。然師傅確是傳奇人物，之前寫他是第一代獨自赴日求壽司技術的中國人，各種辛酸娓娓道來，才初曉日本廚房那學藝的等級次序之嚴格，跟足三幾年也只能做幫閒小活，切魚生面向客人幾時輪到你。打兩份工，晚上到壽司店，早上還要去碼頭搬食材貨品。

最近因有國際名人到店，各種花邊又再湧現。然師傅還有關於拿手「五貫」（貫：壽司數量詞）的往事，話說在近二十年前，他在銀座的壽司店，已經當起板前。一個已打烊晚上，鄰街的夜之女闖進，明知已收工但求他多做幾件壽司，因答應當天生日的弟弟會帶給他。然師傅本不願意，因會錯過尾班車。女子就掏出五張萬圓鈔票。結果他用僅有材料，做了最後的海膽、小鰭、穴子、中腹和斑節蝦壽司。

之後，女子每周也會來幫襯，然後一起回家，直至半年後，女子搭上更穩定的男人就不辭而別。二十年前，出入兩國不像現在，然師傅一心是學好藝後回中國開店。來自關西的女子，又怎會和一個最終要回中國的壽司師傅長久下去。但聽說後來，有時自己店打烊前，他都會握這五貫放在盤子上。不知是晚飯還是甚麼。