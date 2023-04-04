許冠傑的歌，不少道盡香港升斗市民的境況和心聲，例如《鐵塔凌雲》、《半斤八両》、《浪子心聲》、《加價熱潮》、《賣身契》、《制水歌》、《搵嘢做》等，歌詞很到肉，引起很大共鳴。其中有一首叫《洋紫荊》，本是一九八三年的作品，但最近在YouTube上看到阿Sam幕後團隊為他即將舉行的演唱會而重新製作的《洋紫荊》（40年紀念版MV），感觸良多，皆因四十年前的歌詞，套用在此時此處此模樣，仍然字字珠璣。

熟悉香港歷史的，必會記得一九八二年，英揆戴卓爾夫人訪華，與鄧小平會面，正式揭開中英就香港問題會談的序幕。一九八三年，阿Sam的《洋紫荊》面世，歌詞這樣寫到：「為未來香港／抱着希望／共謀方法／使它永安路仍康莊／那用驚惶／望齊心一致／再破萬重浪」，他永遠在香港面對艱難或驚惶時，像老友般跟大家拍拍膊頭，從容地笑笑口同大家講：「唔駛驚，得㗎我哋！」

四十年後，香港有點元氣損耗，再看他這個紀念版MV，百感交集。現時狀態甚勇的阿Sam拿着結他在帆船上出現，他也在MV開頭寄語今天的香港人：「是你們的努力、你們的汗水，令這朵洋紫荊開得燦爛、欣欣向榮。這首歌，屬於每一個香港人。」這位廣東歌之父，永遠在香港最需要打氣時，就會出現。

《洋紫荊》（40年紀念版MV）裏，不少熟悉的香港面孔出現，他們亦是我們引以為傲的集體回憶，我看後很觸動。據蕭潮順蕭Sir說，是阿Sam提議這MV不要將焦點放在他身上，這四十年間建立整個香港的，都是這個城市的精英，應該用他們作為主幹。香港近年確實遍歷風浪，香港tough、香港人更tough，仍然可在各領域做出成績來。相信香港人看完MV裏的一張張有份令香港享負名望的面孔，都會有感-富士聳峙，自由神像，檀島灘岸，豈能及漁燈在此方。