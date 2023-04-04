Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務

港人旅遊次數增加，加上長假在即，Uber推出全新Uber Travel功能，利用「提前預訂」及以優惠碼乘搭Uber往返香港國際機場行程，即可享受單程7折優惠，讓乘客輕鬆規劃旅遊及往返機場行程。

Uber

...