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Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務

副刊版 2023/04/04

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港人旅遊次數增加，加上長假在即，Uber推出全新Uber Travel功能，利用「提前預訂」及以優惠碼乘搭Uber往返香港國際機場行程，即可享受單程7折優惠，讓乘客輕鬆規劃旅遊及往返機場行程。

Uber

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欄名 : 旅事通

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