Uber推出全新Uber Travel 整合資料及預約機場接送服務 副刊版 2023/04/04 分享： 分享： 港人旅遊次數增加，加上長假在即，Uber推出全新Uber Travel功能，利用「提前預訂」及以優惠碼乘搭Uber往返香港國際機場行程，即可享受單程7折優惠，讓乘客輕鬆規劃旅遊及往返機場行程。 Uber ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊 2023/04/01 HK Express全新A321neo客機 座椅通道置物櫃更寬闊 日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台 2023/03/28 日本立山黑部4月15日開山 新增鏟雪活動及觀景平台 大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房 2023/03/27 大洋郵輪早鳥預訂優惠 $8,798歐遊10晚住露台房 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 2023/03/21 2023 韓國旅遊嘉年華 人氣歌手梁耀燮來港 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 2023/03/20 精品奢華旅遊公司登陸香港 度身訂造個性化行程 機場 旅遊行程 香港國際機場 Uber