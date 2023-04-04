港珠澳大橋港車北上 須解3隱憂

早前，粵港合作聯席會議由行政長官李家超和廣東省省長王偉中共同主持。關於「港車北上」部分，特區政府表示，將繼續與廣東省政府緊密合作，爭取在本月內公布「港車北上」計劃安排，並在年內實施。

「澳車北上」實施 為港提供借鑑

何謂「港車北上」？意思是任何合資格持有回鄉證的香港居民，只要擁有私家車，即使沒有粵港車牌，亦可以在不設常規配額限制下，經港珠澳大橋珠海口岸自駕進入廣東省行駛，便利港人到廣東作短期商務、探親和旅遊，進一步善用港珠澳大橋，以及促進粵港澳大灣區的發展。

事實上，澳門和廣東之間的「澳車北上」，已經在年初實施。筆者經常來往粵港澳之間處理公務，最近發現大橋珠海口岸經常出現車輛大排長龍等候過關，不少是只掛澳門車牌的單牌車，說明「澳車北上」運作已趨成熟，並廣受歡迎，可見「港車北上」一經落實執行，同樣可期；而「澳車北上」推行順利，也為「港車北上」實施累積經驗和提供借鑑，供當局針對港車具體情況作進一步調整完善後，落實執行。

然而，以筆者所了解，擔憂就算「港車北上」政策細節宣布後，仍需一段時間供幾方面準備後，方能實行，原因有三：1.運輸署過境分組辦理「禁區紙」嚴重積壓；2.驗車中心負擔能力滯後；3.港珠澳大橋珠海口岸承受能力開始受到考驗。

以下筆者將分別闡述這3個問題：

最近數月，位於上環的海港政府大樓，專門辦理粵港和港澳車手續及「禁區紙」的運輸署過境分組，每天尚未開門就已經排滿長長人龍，都是前來辦理粵港車「禁區紙」的車主、公司代表和中介等；本應是下午5時停止辦公的部門，8時後卻依然燈火通明，裏面仍有不少前來辦證的市民以及加班公務員。

「禁區紙」申請積壓 恐拖後腿

可是，據張貼在顯眼位置的通告，積壓的申請仍然達一個月，換言之，今天仍然在處理2月底的郵遞申請，很多車主怨聲載道，大數運輸署不是；雖然如此，仍未見運輸署加大人力資源處理，或進一步簡化申請流程。

其實，粵港車每年「續批文」的手續，在廣東省的部分已經簡化或進一步電子化，偏偏香港運輸署運作數十年如一日，令車主為了一張「禁區紙」折騰甚久，費時失事，更使不少相關前綫公務員成為磨心，與久候已不耐煩的市民產生摩擦，有關情況在多個相關網上群組不時轉載，使筆者擔心前綫公務人員壓力過大之餘，更憂慮一旦正式啟動「港車北上」，目前運輸署過境分組是否有足夠人力物力，為計劃帶來的大批「禁區紙」新申請提供適時服務？

驗車中心管理落後 負擔力堪憂

是否應該計劃簡化，或電子化相關程序？「港車北上」計劃會否因運輸署承擔能力而拖了後腿？甚至因而令市民對本應是好事的政策產生不滿？

目前所有粵港車必須每年在一家位於元朗、由廣東省指定的驗車中心驗車。據不少市民向筆者反映，指有關驗車中心以有如上世紀的管理模式經營，無論是驗車程序之煩瑣、要數次排不同隊辦不同事、職員服務態度，甚至有人詬病，如果不經該中心購買車保會導致驗車過程種種麻煩，網上已有不少人大吐苦水；更為嚴重的問題是，該中心最近一個月千呼萬喚始推出的網上預約驗車系統，目前預約已至6月底，負擔能力嚴重滯後。

借鑑「澳車北上」政策，內地方面要求港澳車輛經驗車後，才能返回內地，試問如果目前唯一驗車中心不能及時加大驗車容量，又或未在「港車北上」落實時，另外多開起碼一家指定驗車中心，先不論落後的驗車程序有沒有改善，單是市民能否在合理時間內預約驗車已成問題。

使用量將倍增 或致口岸擠塞

筆者注意到，自從「澳車北上」實施，自本月開始愈來愈多澳門市民申請自駕北上，港珠澳大橋珠海口岸在繁忙時間，尤其是周末時段，排隊過關車輛不時近百，可見口岸的負擔能力或許在某些時段接近飽和。

香港人口是澳門的11倍，就算假設因地域方便問題，「港車北上」沒有「澳車北上」般受歡迎，相信依然會有數以倍計的車輛，在計劃落實後使用港珠澳大橋珠海口岸過關。內地政府部門執行能力不用懷疑，筆者認為這方面珠海邊檢部門要加大力度疏導車流，相對容易，然而始終不能掉以輕心，讓大橋珠海口岸如以前在春節前後的皇崗口岸般，車輛排隊達數小時之久，尤其在車龍中的乘客，可能很多是長者和小孩。

▲ 澳門和廣東之間的「澳車北上」，已經在年初實施，為「港車北上」實施累積經驗和提供借鑑。（資料圖片）