改善部門協調 促港旅業復甦

香港與內地、澳門現已全面通關，但航空方面仍然與疫前差很遠，香港作為航空樞紐的地位受到重創，相信要一段長時間才可以回復至疫前的水平，這點不能怪別人，只能怪在免隔離、免檢測、撤口罩令等措施緩慢過人，部分甚至落後於鄰國大半年，實在與人無尤。

量度數字 應着重國際旅客

一直以來，本港媒體常着重報道香港有多少旅客到來，但量度的是包括了同一國家的內地客，而且大部分是不過夜的旅客，這點與國際上主要是量度國際旅客（international tourists）的做法大大不同。2018年，香港約有6,500萬名旅客，當中5,100萬名為內地客，非內地旅客約為1,400萬。

為甚麼用2018年而不是2019年？因為2019年香港發生社會事件，之後就爆發新冠疫情，較合理的數字是2018年；同年最多旅客前往的國家為法國，有8,900多萬人，之後是西班牙，有8,300萬人，泰國則排第8，有3,900萬人。

要留意的是，香港不是國家，將國家和城市相比並不對稱，以一個城市來說，香港有此數字算是相當好了，但量度數字的重點應該是在國際旅客上，而不是大量的內地旅客。

從前香港是英國的殖民地，這點是歷史，也是抹不去的記憶。澳門旅遊局的網頁把萄國風情放在顯眼的地方，當地把主要景點放在4處：中區世遺遊、望德堂文藝遊、氹仔葡韻遊、路環悠閒遊，相當簡潔，而且也易於到達。

推廣旅遊 要善用歷史

香港不是沒有這些，例如舊城中環、深水埗等，近年本港有聲音批評「戀殖」，但旅客就是想先到歷史，去澳門試葡國菜卻不看葡國建築，實在說不過去；同理，推廣香港時也同樣要強調香港的歷史，而不只是M＋博物館、高鐵、故宮文化博物館等。

香港的面積比澳門大，部分郊外地方交通相當不便，當然這點不是旅發局可以控制的，但政府各部門就是協調不足。例如前往鴨洲、東坪洲的交通，在平日仍然缺乏，想駕車去黃石碼頭再去塔門的話，要把車停泊在北潭涌的錶位，再去黃石、塔門，即使用手機增值，由於最多只可以停泊4小時，加上在塔門時的網絡不穩定，結果很有可能是回去取車時，得到違例泊車告票「牛肉乾」一張，有朋友與外國友人去塔門時便遇到此情況，令那位外國朋友不明所以。

部門各自為政 設施不到位

筆者明白為北潭涌的停車位全安裝收費咪錶之目的，是因為之前有太多無公德心的駕駛者，長期把車停泊在該處，令有需要的人士無位可泊，現在則轉向極端，駕駛人士不夠時間泊車，以進行郊外活動，是協調差的例子。

可以說，特區政府一方面展開「你好，香港！」（Hello Hong Kong）推廣宣傳活動，但不少部門卻只以部門思維來趕客，上述北潭涌4小時錶位變相是有關部門鼓勵駕車人士不要遠行（如遠足、去小島等）。

而且不同政府部門各自為政，抗疫的部門只顧抗疫，管運輸的部門只管運輸，管旅遊的部門只管旅遊，於是不少抗疫政策已重創香港，而本地的設施亦沒有從旅客角度思考，一些旅遊設施也不到位，部分更是數十年如一日，鄰近地區不少已大幅進步，但香港仍然是停滯不前。

▲ 歷史是吸引旅客的一大賣點，參考澳門旅遊局做法，其網頁把萄國風情放在當眼地方，而且當地把主要景點放在4個與歷史相關的旅遊路綫；同理，推廣香港時也同樣要強調本港歷史。（資料圖片）