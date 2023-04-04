強化港獨特優勢 完善人幣離岸業務

立法會早前討論如何強化和拓展香港作為人民幣最大離岸業務中心的優勢，筆者和經民聯都贊成，特區政府應聯同國家相關部門，致力強化香港的獨特優勢，完善人民幣離岸業務市場，推動金融雙流通，助力人民幣國際化。

國策支持 港擁龐大人幣資金池

人民幣離岸業務是指在中國境外經營人民幣的存放款業務，這方面的發展是與國家改革開放的進程分不開的。中國目前是世界第二大經濟體，人民幣成為國際間廣泛使用的貨幣，在2015年10月已躍升為全球第五大支付貨幣，而由於香港擁有高效和穩健的金融基建，能夠為不同地方市場參與者，處理與中國內地和離岸市場之間的人民幣交易提供便利。

根據國際機構的統計數字，全球70%以上的人民幣支付，是通過香港結算，本港亦擁有中國內地以外最龐大的人民幣資金池，規模超過6,000億元人民幣；最重要的是，香港擁有一國兩制的獨特優勢，獲得國策支持，在發展離岸人民幣業務中心方面，非其他金融中心可比。

互聯互通 推動金融雙流通

國家《十四五規劃》明確提出，支持香港提升國際金融和貿易中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。過去數年，金融市場互聯互通的措施相繼推出，使香港擁有進出內地資本市場的獨有渠道，包括滬港通、深港通、債券通，以及內地與香港基金互認安排等，本港的人民幣離岸業務因此具有推動金融雙流通的重要作用，一方面吸引海外投資者投資人民幣資產，另一方面協助內地企業或個人投資海外資產。

經民聯過去曾經通過不同渠道，向特區政府建言獻策，要多管齊下，促進本港的人民幣離岸業務擴容增量，包括邀請更多內地省市來港發行離岸人民幣地方政府債券，同時吸引更多內地企業來港發行綠色債券，推動香港成為綠色金融樞紐，並增加人民幣計價股票的產品選擇和成交量。

此外，應加快下一階段數碼人民幣和數碼港元的相關研究和測試進度，探討發行「雙幣錢包」和實現「轉數快」跨境跨行轉帳安排，推動本港離岸人民幣業務加快升級換代等。

防系統性風險 保金融安全

我們既要持續發揮香港獨有的金融市場特色和優勢，進一步助力人民幣國際化進程，同時必須保持清醒和警惕，確保採取有效措施，防範化解系統性金融風險，保障香港以至國家的整體金融安全。歐美等國對於金融系統的監管號稱較為完善，但在2008年，美國投資銀行雷曼兄弟宣布申請破產保護，引發全球金融海嘯，香港亦受波及，我們記憶猶新；近日，美國矽谷銀行和瑞士投資銀行瑞信等金融機構先後出事，危機持續發酵，至今仍未平息，震盪全球金融市場。

因此，我們認為香港要居安思危，絕非危言聳聽，本港若要採取任何措施，以促進人民幣離岸業務的創新發展，都必須務求穩妥，避免「未見其利先見其害」。

▲ 特區政府應聯同國家相關部門，致力強化香港的獨特優勢，完善人民幣離岸業務市場，推動金融雙流通，助力人民幣國際化。（資料圖片）