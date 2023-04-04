通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 行政人員版 2023/04/04 分享： 分享： 通用汽車（GM）多年來採用蘋果（Apple）CarPlay與Android Auto系統，惟日前公布的新Apple CarPlay支援車廠名單，就已不見通用汽車的蹤影。路透社報道，通用汽車計劃開始逐步 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 今日 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南 2023/04/03 美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 2023/03/31 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相 2023/03/31 蘋果6月舉行WWDC MR頭戴裝置或亮相 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 2023/03/30 vivo V27 5G手機攻港 主打人像相機售3598元 通用汽車（General Motors，美：GM） 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技軟件 Google 科技行業 科技硬件 電動車 商業 汽車 軟件