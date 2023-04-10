揚帆自貿 醇享三亞　2023三亞國際酒類展即將啟航　邀全球愛好者共品醇香

▲ 2023三亞國際遊艇展暨國際酒類展將會透過連串精彩活動，帶領旅客踏上「品美酒、坐遊艇、逛免稅」三亞特色之旅。

海南島三亞向來都是熱門旅遊勝地，疫情過後是時候再暢遊三亞。早前三亞市旅遊推廣局訪問團訪港，推介多項旅遊產品及活動。4月13日至17日，由該局承辦的2023三亞國際遊艇展暨國際酒類展正式啟幕。其中亮點活動包括：布魯塞爾國酒類大獎賽（Concours Mondial de Bruxelles）、上海國際葡萄酒品評賽（SIWC）等系列活動，誠邀全球愛酒人士共鑒世界名酒。



首展首秀：上海國際葡萄酒品評賽攜獲獎酒亮相



4月15至17日期間，酒展將聯合亞洲地區排名前三的國際性葡萄酒品評賽——上海國際葡萄酒品評賽（簡稱SIWC）帶來琳瑯滿目的特色美酒，包括愛諾特卡（Enoteca）、帝佛卡幹邑（Duc de Fugue Cognac）等數十個國家和地區的知名獲獎品牌與酒商，當中獲獎品牌更是首次參展。分會場國藥中服免稅三亞店將開設大師班，由SIWC旗下Julien Boulard MW（朱利安）、戴效群、梁揚等眾多著名酒評家到場為愛好者講解鑒酒技巧、傳播產區文化及品牌故事，並由大師親領大家品嘗佳釀。

▲ 分會場國藥中服免稅三亞店將開設大師班，由多位著名酒評家到場為愛好者講解鑒酒技巧、傳播產區文化及品牌故事，並由大師親領大家品嘗佳釀。

頒獎揭曉：Concours Mondial de Bruxelles頒獎典禮華麗揭幕



酒展主會場設於三亞國際遊艇中心三號展館一層，2020-2022年度布魯塞爾國際酒類大獎賽（Concours Mondial de Bruxelles，簡稱CMB）將與獲獎酒在此亮相，其中國區頒獎典禮也將首次在三亞揭幕。CMB酒類大獎賽是最具世界權威的三大國際酒類賽事之一，在酒類行業具國際影響力。屆時，大會將邀請大獎賽獲獎品牌、酒商代表等亮相三亞，特約CMB評委作為講師授課鑒賞，中國各大獲獎酒商、協會代表、業內人士等將匯聚三亞現場，分享行業資訊，以促進業界交流。

▲ CMB酒類大獎賽是最具世界權威的三大國際酒類賽事之一，屆時，中國各大獲獎酒商、協會代表、業內人士等將匯聚三亞現場，分享行業資訊。

派對體驗：盡享「美酒+遊艇+購物」融合魅力



與此同時，三亞市旅遊推廣局將與分會場國藥中服免稅店攜手打造「品鑒之旅」系列活動。參觀人士可從主會場乘坐遊艇前往分會場，體驗名酒折扣、美酒試飲、美妝體驗等連場精彩活動，親身感受「品美酒、坐遊艇、逛免稅」三亞特色之旅。此外，國藥中服免稅三亞店三樓露台將舉行「國免之夜」派對，免費向市民遊客開放，一同享受遊艇碼頭夜景，舉杯淺嘗環球美酒，呈現三亞「美酒+遊艇+購物」多元化旅遊的獨特魅力。

▲ 參觀人士可一次過品嘗佳釀、乘坐遊艇和逛免稅店，更可參加「國免之夜」派對，在三亞絕美的夜景下舉杯淺嘗環球美酒。

2023三亞國際酒類展門票已正式發售，請即關注三亞市旅遊推廣局公眾號預訂門票。在三亞國際旅遊消費中心打造過程中，愈來愈多的高端國際酒類品牌進駐三亞；隨海南自貿港免稅政策發展，眾多知名酒品亦選擇在三亞舉行全球免稅首發活動。此次舉行的美酒盛會，將有助加深三亞國際旅遊勝地的形象，進一步將世界級美酒產品享受、前沿酒類品鑒資訊引入三亞。

下一步，三亞市旅遊推廣局將聯合全球最大數字藝術周NFT ART WEEK發起方尼歐數字於4月20日至5月4日推出2023「數字天堂——三亞沈浸式科技藝術體驗展」，引進超過20個國家及地區，近百位數字藝術家及團隊的作品匯聚於三亞，LACMA（洛杉磯藝術博物館）館藏藝術家Krista Kim最新系列作品「心靈之鏡」將亞洲首次亮相。

想了解更多關於2023三亞國際遊艇展暨國際酒類展，可登入：www.visitsanya.com

查詢：+86-0898-88616699

想了解更多活動詳情，請關註三亞市旅遊推廣局微信公眾號。

(特約)