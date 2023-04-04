中年投資者也愛上牛牛  推動富途鞏固業務基礎

每當人們談及富途，自然會記得得意趣緻的牛牛公仔！多年來，富途證券以用戶體驗及收費合理冠絕同行，吸引了不少年輕的個人投資者註冊成為用戶及客戶，加上年輕人善於利用社交媒體分享或發佈消息，使富途牛牛面世以來便火速成為人氣金融交易平台，無論用戶數目還是知名度均是冠絕同行。隨着近年數碼轉型的速度加快，網上、甚至透過手機應用程式買賣金融產品、追蹤市況，都較以往更加方便，因此富途牛牛亦開始得到中年投資者青睞，再加上富途近年的國際化步伐以及企業服務亦有成績，富途在2022年業績繼續有好表現，富途牛牛在投資路上仍然沿途有你。

用戶交易量創新高 中年投資者交易活躍度提升

網上金融交易平台一向備受年輕人歡迎，但富途牛牛的優質的設計介面及功能、多元化的投資產品，也開始吸引到中年投資者的目光。富途在香港的用戶數目在2022年第四季持續上升，現時已佔全港成年人口比例達43%，（註1），當中45歲或以上投資者的交易頻率更逐漸變得活躍，交易次數按季上升了14%。可見富途已成為跨世代個人投資者的金融交易熱選。

永不停步的國際化 冀成全球具影響力的投資交易平台

由成立富途的第一日起，創辦人李華就已經把目光放遠世界，致力吸納香港以至全球投資者用戶，向世界推廣更簡便、更有效率的金融交易體驗。

moomoo（富途在香港以外以「moomoo」名義經營）在新加坡的用戶數突破當地20-70歲人口的25%（註2），意味每4個新加坡成年人口便有1人使用moomoo。為了配合在美國的品牌行銷策略，moomoo於該國舉行了首個大額抽獎活動「Holiday Magic」，期望加強品牌知名度和產品的熟悉感。

在澳洲市場方面，moomoo澳洲除了在悉尼市中心及商貿區舉辦快閃店活動，也不斷完善產品能力，提高澳洲全量上線港股交易能力，滿足澳洲投資者佈局全球資產的交易需求。Moomoo的推廣活動成功獲得廣泛澳洲投資者好評，幫助moomoo提升在澳洲的影響力。

企業服務基礎不斷鞏固 ESOP+ IPO+IR 多元服務

除了廣為人知的個人投資者交易業務，富途也以「富途安逸」品牌名義，經營企業及機構服務，個人投資者用戶不時在富途企業號上參加的投資者會議，或者所瀏覽的企業最新資訊，均是來自富途安逸的企業客戶。富途相信，促進上市企業與投資者交流，拉近雙方距離，保持金融市場活躍，一方面使企業既能籌集更多資金或推出更有利公司發展的政策，另一方面也使投資者緊貼企業及市場最近發展，以便從中獲利。

富途的平台優勢吸引了不少企業使用富途安逸的IPO服務 (註3)。富途安逸於2022年全年為41間在香港上市的企業提供IPO承銷服務（包括擔任保薦人、承銷商、全球協調人、帳簿管理人和經辦人仲介機構），成為行內第一（註4）。以截至2022年底市值統計，全年港股IPO市值過百億港元的公司有超過八成（82%）與富途合作，當中包括集資額最高的三間公司——中國中免（1880）、天齊鋰業（9696）、中創新航（3931）。公開認購方面，富途安逸的融資認購金額於行內也是領先同業，因此不難找到身邊有投資者透過富途的平台認購IPO，以至在平台上追蹤相關企業的動向，作調整投資部署之用。

另外，富途安逸也為上市企業提供一站式ESOP股權激勵解決方案，方便上市企業透過分派股權予旗下員工，鼓勵員工為企業發展而更加努力。截至2022年年底為止，已經累積了638間來自不同行業的上市企業客戶，按年增長59%；此外，moomoo ESOP於2022年12月正式在新加坡市場亮相，開啟了ESOP業務國際化之路的第一步。

富途母公司富途控股（Nasdaq: FUTU）於2022年第四季總收入為22.8億港元（約2.9億美元），按年增長42.3%。根據非美國通用會計準則下（Non-GAAP）（註5），第四季純利為10.2億港元（1.3億美元），按年增加90.2%，按季上升26%，較同年第三季的17%增加了9個百分點。第四季交易佣金及手續費收入為10.5億港元（約1.3億美元），按年增加22.4%；第四季利息收入為11.4億港元（約1.5億美元），按年上升84.2%，第四季其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）錄得逾9,400萬港元（約1,200萬美元）。

富途於2022年全年總收入為76.1億港元（9.8億美元），按年增長7%。根據非美國通用會計準則下，純利為31.3億港元（約4億美元），按年增加7.6%。