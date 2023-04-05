認識一個人，已經入「五」，年輕時已諗住「做大事」，過了那麼多年，他仍迷戀於想「大」問題、做「大」生意、創造「大」思想去「改變世界」。以下是他的無限循環loop：一、突然爆出「驚天地泣鬼神」的生意概念；二、沉醉於「想」那個概念幾個月到兩年不等；三、做不出實事來；四、又有驚世新概念出現，結果又回到第一步重頭無限loop。

當大家都開始着手為快活退休作準備時，他還長期處於「創業」籌辦中。幾十年間，他開了不下十間startup公司，曾有間得過一些獎，但到最終還是執笠收場。更好的點子若無落地實現，則「夢想」就只是幻想和妄想而已。

個個都想做喬布斯，但唔通個個都係？喬布斯能成功和成為傳奇，不是把意識放在「我只做大事」或「我要成功」上，而是專注於執行、實踐和優化。很多人都只看到喬布斯的大發明、大思維上，其實他是個非常落地兼周詳的人。當年他研發了蘋果Mac電腦，在電腦已可推出市場、但仍未公開面世前，仍埋頭於優化細節。最著名的是，他要求團隊繼續研發如何把開機時間縮短。有些人可能會想，這麼小事值得留意嗎？相信喬布斯之成功，乃事無大小之別，而是如何精益求精。他對團隊說：「假設全世界有五百萬人使用Mac電腦，一日縮短十秒，一年就可以省下三億分鐘，換句話說，這一年省下的時間就相當於一百多個人的一生。」數周後，其工程師團隊成功地把電腦開機時間縮短了二十八秒。

想法個個都有，但一個人的成敗，乃取決其有否execution（執行）的心思、能力和毅力。一味沉醉「想」大事、卻沒有花心思去斟酌如何把概念「落地」，那只是長期不切實際的「dreamer」，空有一腔熱誠。專注放在無論如何要make things happen的人，大概沒分「大事」或「小事」，而是如何「成事」。