人有三急，尤其趕車考試前，更為尿急有需要。生活中排尿問題種類繁多，不少人其實長期受滲尿失禁問題困擾，若尿量不多但時常尿急尿滲者，要留意患上膀胱過動症候群（OAB）的可能性。

正常排尿與膀胱功能息息相關。膀胱既是儲存尿液器官，同時亦按需產生尿意及排空尿液。對常人言，膀胱一般存300至500毫升尿液，才產生尿意及排盡膀胱內所有尿液；正常日間排尿約3至4次，晚上則1至2次。膀胱過動症患者卻表現尿少而頻密，每次尿量約水杯半杯量約100多毫升，日夜無休反覆尿急尿頻，忍尿甚難，甚則滲尿漏尿，頻頻往返洗手間。

部分膀胱過動症成因雖不明，但飲用過多含咖啡因飲品、氣溫過冷、濫用精神科藥物或柏金遜症病史，甚至在男性方面與前列腺增生有關。症狀特徵是尿頻、尿急、漏尿及夜尿，膀胱對甚少尿液時已產生迫急尿意。同為滲尿失禁，膀胱過動症仍需與另一失禁常因張力性失禁相鑑別，膀胱過動症尿量少，尿意難忍，並時常滲尿漏尿；張力性失禁則因盆腔底肌肉及膀胱括約肌鬆弛，控制尿液無力，若因腹壓上升，如咳嗽噴嚏，或提重物或大笑時尿液外流，並膀胱內尿容量較膀胱過動症為多。

除藥物處理外，膀胱過動症可透過訓練達一定程度改善失禁情況，例如物理治療盆腔底肌肉練習，或家中作截尿收縮陰部訓練。自行訓練方法可先模擬截尿動作，待動作正確後再分別練習快速及慢速收緊陰部動作，早晚重複各動作10至20次。而膀胱容量訓練方面，可透過每日飲足夠水量刻意訓練。患者時常易因諱疾廻避飲水，結果膀胱缺少大容量刺激，變得愈是敏感。日常應飲足夠水量，並習慣徐徐飲下，緩緩產生足夠尿量及對膀胱訓練刺激；亦建議略為忍尿，逐漸增加每次小便間時間間距，減低膀胱對尿量敏感程度。

患者亦應避免飲用過多咖啡或茶刺激性飲品。若滲尿濕透內褲護墊，亦應時常更換保持乾爽，以免繼發尿道及膀胱炎症。至於中醫如何處理排尿問題，會待往後分解。