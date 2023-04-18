環球央行持續加息，本港坊間大大小小的銀行均推出各式各樣的定期存款計劃吸引存戶。不過，單靠定期存款又能否給予家人未來充足的財務保障？凡事皆有兩面，在央行高息政策及通脹持續下，樓宇按揭負擔及生活成本也跟隨加息步伐而上升，萬一家庭經濟支柱不幸先行一步，家人往後多年的經濟負擔可能苦不堪言。為求真正的安心，在享受高息定期所帶來的高回報之餘，也不應忘記為生活中出現的任何風險做好準備，而人壽保險便可成爲對冲風險的工具之一。

低保費高保障的定期壽險

相對有儲蓄成分的人壽保險，定期壽險保費低廉，但就能獲得較大的人壽保額。你可因應個人及家庭狀況轉變而輕鬆加大保額，達至較高的槓桿效果。

試想想，若家庭經濟支柱不幸身故，壽險對於家人而言便是及時雨，不但可解決生活燃眉之急，更可成為未完成按揭供款居所的最佳風險對沖工具，協助家人繼續維持原有的生活質素，對於有年幼子女的家庭更為重要。所謂世事無常，面對高息高通脹環境，正是適當時候檢視自己有否守好尾門，保障身邊摯愛日後生活無憂。

自主投保 大勢所趨

疫情之後，港人更喜歡使用快捷自主的網上服務，加上金融科技發達，近年已有不少簡單的保險產品供客戶直接網上投保，按自己的需要及財政能力，自行於網上即時報價後完成投保。

蘇黎世保險（香港）為配合網上服務需求不斷增加，並希望幫助市民輕鬆地以定期壽險填補保障缺口，特別推出「至安心定期壽險計劃」。此計劃為一份可直接經網上或電話投保的定期人壽保險，以每日一杯咖啡的價錢，便可為自己及家人帶來高達300萬港元的人壽保障。投保時只需簡單回答3條健康核保問題，毋須驗身；為覆蓋不同年齡層的需求，接受投保人年齡更高至71歲（下次生日年齡），並保證續保至100歲（下次生日年齡）。

現時投保「至安心定期壽險計劃」，更可享首3個月總保費1港元推廣優惠。現在就為家人提供安心和基本保障，立即 按此投保 或致電+852 2968 2088了解更多。

（特約）