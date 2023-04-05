花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產 副刊版 2023/04/05 分享： 分享： 自東涌櫻花盛放後，港人趁着春天降臨，到處賞花打卡。前往公園或郊區以外，中環大館亦有大量花卉綻放中。年度盛事「花見大館2023」現正舉行，檢閱廣場化身成花海市集，身在鬧市都感受到陣陣春暖花開的氣息。 「花 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 2023/03/22 深井清快塘紫藤花盛放 順遊逾200年歷史古村 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 2023/03/15 黃花風鈴木將軍澳盛放 單車公園櫻花接力 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 2023/03/10 香港花展2023維園開鑼 4萬株繡球花海+3大必影展區 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 2023/03/09 香港仔魚市場罕有開放 漁民親身導賞睇生猛海鮮 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 2023/02/13 東涌驚艷粉紅櫻花海 赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡 設計 中環 可持續發展 工作坊 市集 農場 賞花 大館