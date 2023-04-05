花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產

自東涌櫻花盛放後，港人趁着春天降臨，到處賞花打卡。前往公園或郊區以外，中環大館亦有大量花卉綻放中。年度盛事「花見大館2023」現正舉行，檢閱廣場化身成花海市集，身在鬧市都感受到陣陣春暖花開的氣息。

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