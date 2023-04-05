香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭 副刊版 2023/04/05 分享： 分享： 香港國際七人欖球賽已圓滿結束，除了香港隊外，一眾觀眾焦點相信也會落在傳統勁旅新西蘭隊。早前球隊與新西蘭政府代表及當地食品商來港，介紹多個新西蘭特色品牌、酒及食品，在香港也能感受到新西蘭的風味。 新西蘭海 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 2023/04/03 萬豪金殿行政總廚 X 品酒師 創意8道菜品酒嘗味之旅 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 2023/04/03 AirAsia泰國航綫復航 $728限時優惠飛曼谷、清邁及布吉 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 2023/04/01 灣景國際推出 花膠燕窩自助晚餐 加入復活節美食 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 2023/03/27 復活節朱古力禮品 萌爆造型打卡一流 日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房 2023/03/25 日本三井花園酒店X布丁狗 推出3款夢幻可愛主題套房 品牌 新西蘭 機票 啤酒 魚 葡萄酒 七人欖球賽 欖球 紐西蘭隊