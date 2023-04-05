香港感受新西蘭風味 新西蘭航空優惠價飛奥克蘭

香港國際七人欖球賽已圓滿結束，除了香港隊外，一眾觀眾焦點相信也會落在傳統勁旅新西蘭隊。早前球隊與新西蘭政府代表及當地食品商來港，介紹多個新西蘭特色品牌、酒及食品，在香港也能感受到新西蘭的風味。

新西蘭海

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