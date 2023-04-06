首個保險業灣區交流團赴內地 「保協」 開啟港深廣業界合作新篇章

由香港人壽保險從業員協會（下稱「保協」）旗下「保協大灣區委員會」籌辦，約40多名香港主要保險業協會及專業機構代表組成的交流團，早前深入走訪了粵港澳大灣區的兩大重點發展區──廣州南沙及深圳前海。該團為中港恢復通關後，首個訪問內地的保險業代表團，為中港業界溝通及協作揭開新的篇章。

▲ 保險業大灣區交流團獲深圳市政協黨組書記兼主席林潔（首排中）接見及安排座談會，一同前瞻深港兩地於保險金融業方面的合作機遇。

香港保險業大灣區交流團成員包括香港9大保險行業協會的代表，除了主辦單位「保協」的一眾執委會成員外，還包括香港人壽保險經理協會（GAMAHK）、香港專業保險經紀協會（PIBA） 、香港保險中介人商會（HKCII）、香港一般保險業協會（HKGIAA）、香港壽險管理學會（LOMA）、香港保險師公會（HKCIP）、國際資產規劃師協會（IAPA）、中國保險經理人協會（CIMA），其他友好專業協會有香港股票分析師協會（IFAPC）、香港專業同盟，以及隨團傳媒機構《香港經濟日報》的代表。

▲ 「保協大灣區委員會」主席李冠群（中）、「保協」會長姜楚芝（右6）與一眾香港保險業的協會代表包括：香港人壽保險經理協會（GAMAHK）上屆會長張應羣、香港專業保險經紀協會（PIBA）主席張志輝、香港股票分析師協會（IFAPC）理事張佩儀、香港保險中介人商會（HKCII）會長陳少霞、香港一般保險業協會（HKGIAA）主席林強、中國保險經理人協會（CIMA）秘書長余峰、香港壽險管理學會（LOMA）會長蔡廣鴻、香港保險師公會（HKCIP）主席程容輝及國際資產規劃師協會（IAPA）發展總監曾妙英等合照。

現場考察及座談交流 與深圳政協主席會面

這次三日兩夜（3月30日至4月1日）的交流團行程相當充實，考察活動既有現場考察也有座談交流，兩地參與者均有深入和充分的溝通。在旅程首日，交流團前往廣州南沙考察，先後參觀了南沙明珠灣規劃展覽中心、明珠灣金融集聚區並與區金融局相關負責人員座談交流，午宴則獲區政府宴請；下午一行人前往南沙創業基地「創享灣」，了解廣州南沙粵港合作諮詢委員會服務中心、五樂服務中心及G-Rocket高諾國際加速器對初創的支援，其後到香港科技大學（廣州）參觀去年才落成的校園，最後一站則是拜訪廣東省保險中介行業協會並進行交流。

▲ 交流團參觀明珠灣金融集聚區，並與南沙區統戰部部長靜慧（前排右4）座談交流。

▲ 交流團前往利通金融中心進行考察，該中心正推進與「保協」溝通金融大灣區（南沙）後援基地落地專案的相關事宜。

▲ 前海管理局副局長兼前海地方金融監管局局長文娉（左2），與「保協大灣區委員會」主席李冠群（右2）及粵港青年交流促進會創會主席龍子明（右3）交流。

行程第二日，交流團獲深圳市政協黨組書記兼主席林潔接見，並假座五洲賓館進行會談，前瞻深港兩地於保險金融業方面的合作機遇，其後團員到訪由「前海深港現代服務業合作區」安排的多個參觀點，包括前海展示廳、慶祝深圳經濟特區建立四十周年展館、前海石公園及前海人才港，下午前往拜訪深圳保險中介行業協會並展開交流，加深對內地互聯網中介模式的認識。最後交流團前往「保協」位於前海的深圳市保寶諮詢有限公司，一同參與開幕儀式。

▲ 深圳市政協黨組書記兼主席林潔與40多名「保協」代表及交流團成員會面。

▲ 參觀慶祝深圳經濟特區建立四十周年展館，見證改革開放後深圳的今昔對比。

借鏡「保險+高端康養」模式 顧問團穿針引綫

在旅程第三日，交流團獲邀前往深圳最高建築物、樓高118層的平安金融中心參觀，並與中國平安保險康養業務負責人進行會面，多位平安高管向交流團介紹集團養老業務「保險+高端康養」模式的最新發展及競爭優勢，下午一行人於深圳北站乘搭高鐵回港。

擔任是次交流團團長的「保協大灣區委員會」主席李冠群表示，是次交流團獲得廣州及深圳有關部門的高規格接待，實在有賴是次交流團顧問，包括身兼第十至十三屆全國政協委員的香港廣東社團總會常務副主席龍子明的聯絡及安排，以及香港立法會議員吳傑莊，及第十三屆全國人大代表暨香港產學研促進會副會長洪為民的全力支持。

「這次交流讓團員更具體了解大灣區現在和將來的城市規劃、保險金融及工商企業等方面的最新政策發展。同時，此行令灣區相關管理機構及人員，對香港保險中介行業留下正面印象，為未來中港兩地互惠共贏的保險通新機遇鋪路。」李冠群補充，隨着「保協」位於前海的諮詢公司辦公室正式開幕，能為會員提供一個內地服務據點，期盼能成為「保協」於內地發展的一個起點。

▲ 「保協」位於前海的諮詢有限公司辦公室正式開幕，為會員提供一個內地服務據點。「保協」會長姜楚芝（左3）、「保協大灣區委員會」主席李冠群（右3）、「保協」上屆會長謝立義（左2）、「保協灣區薈萃」主席鄭禮祺（左1）、「保協」副會長曾繼鴻（右2），以及「保協」副會長黃坤成（右1）於開幕禮後合照。

了解國情最新發展 邀友好同慶50周年

香港人壽保險從業員協會會長姜楚芝感謝業界代表參與，並為中港保險業溝通協作提供寶貴意見：「團員均表示前海及南沙的巨大變化讓他們眼界大開，認為考察活動有助了解國情和國家最新發展，並可藉此機會廣結友好，就雙方關心的保險互聯互通議題交換意見，以及討論如何促進兩地業界交流協作。」

適逢今年為「保協」創會50周年，姜楚芝期望藉着這次交流，邀請內地業界友好來港參與50周年晚宴，向更多「保協」會員及本地業界分享內地保險業的發展情況，同時圍繞如何促進兩地保險業合作進一步深入探討。

「保協大灣區委員會」簡介

2021年，香港爭取到讓香港保險業在大灣區內地城巿設立保險售後服務中心，為持有香港保單的香港、澳門及內地居民提供諮詢、理賠及續保等全方位支援。作為全港會員人數最多的保險業組織，會員人數約17,000人的「保協」順應國策，於2020年成立「保協大灣區委員會」，其使命是加強香港保險業界和有意開拓大灣區市場的人士對大灣區的認識，並且促進粵港兩地保險業界的交流；以及在香港保險業界宣傳粵港大灣區的機遇，鞏固香港作為「保險業界」於國際的領導位置，提升香港保險業界在經濟上的地位。

「保協大灣區委員會」誠邀不同的顧問於未來共同商討「保協大灣區委員會」之發展方向、大灣區座談會及交流團活動等，希望能鼓勵香港保險從業員嘗試踏出他們的第一步，向着一個比香港大十倍的市場進發。

（特約）