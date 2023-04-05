銀行危機下 美儲局何時減息？

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矽銀風波 引初創泡沫爆破隱憂
在矽谷銀行（SVB）和瑞信（Credit Suisse）分別瀕臨爆煲的陰霾下，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前宣布放慢加息步伐，只加息0.25厘，國際市場紛紛調整對美國何時會恢復減息的時間預期。可是這些預測的結構性問題，在於國際金融市場其實是一個「由下而上」的組織結構，不同大戶的預測和相對應的行為，也是構成結果的一部分，導致這些本應是社會科學的預測，很多時候都變成意識形態辯論，然後如果任何一方估錯，就抵賴是敵對派系的錯誤和責任，不是自身預測能力有問題。
疫下大手振經濟 致通脹爆發
而對於聯儲局的官僚架構是如何「由上而下」作政策決定，西方市場人士因有強烈的主觀性，預測總是有所不足，本文則以政策倡議的政府行為預測方法，嘗試對減息議題作補充。
一年前，隨着美國總統拜登新政府上場，在疫情期間推出重振中產階級就業的財政政策，但當時全球供應鏈仍然受阻，貿易戰持續，俄烏戰爭更導致油價急升，美國說了十幾年也未聞樓梯響的「通脹」，一下子就全爆發出來，當時市場的評論是聯儲局反應過慢，應盡快加息以遏抑通脹。
值得注意的是，當時筆者也曾撰文討論：既然過去十多年不斷印鈔票和減息，也沒導致通脹，那為甚麼現在加息就能遏抑通脹呢？事情去年的發展證實了一點，就是以往教科書的宏觀經濟學模型，是假設了「市場」是一個完整的個人，印鈔票的錢是平均分配給每一個美國人（加上與美元密切掛鈎地方的人士）去花費，所以當貨物供應不變，就會導致通脹。但實情是，當年印的鈔票並不是拿來「派街坊」，而是以貨幣政策（monetary policy）的方式在資本市場流轉，所以就算很容易借到錢，因為要還，也會謹慎使用，投資增值；而現在增加中產就業、增加薪酬收入，就正是把錢「派街坊」，直接流入眾人的口袋，鼓勵消費，所以便出現通脹。
加息與否 須顧政治現實
在去年預備加息初期，便有不少經濟學家、包括一些退休聯儲局官員表示，加息需要加到失業率有所上升，才能遏抑通脹；但別忘記，拜登政府上任前幾個月才爆發「黑人命貴」（black lives matter）的全國性示威，大批民眾上街表達意見，在這背景下還刻意提高失業率，根本等同自殺，只是在任官員身在其位，不方便隨便發表個人意見，才沒直接說出來。
果然，在去年第三季前後，聯儲局便表示，因發現失業率持續在歷史低位穩定，所以才放膽加快加息步伐。從國際貿易和商業經濟學來說，這步伐其實已太遲，但筆者想指出的是，官場運作視野要比商業經濟更宏觀，延遲加息的遠因不能如「圖表黨」般只停留在二維空間（x/y軸圖表）比較歷史數據，亦要顧及政治現實。
「引經據典」避險 致反應延遲
另一個令政府部門總是反應延遲的結構性因素，是官員作出政策決定，特別是在社會上爭議性很大的決定前，總是需要「戴頭盔」避免招惹是非，具體做法便是「引經據典」，根據過往歷史數據和參考以往做法，或根據學院派已有共識的模型和理論，才作出一個「客觀公正」的決定，當中的潛台詞則是：如果新政策出來的效果不是你們所預期，不是我的責任，請不要怪我。
可是，去年美國的各項經濟數據，也是個別發展，特別是財政政策令失業率長期維持歷史新低，究竟美國是不是正邁向經濟衰退？更是無從稽考。在這種情況下，若貿然作出政策決定，而執行出了問題，便沒有「歷史先例」可推諉，完全變成相關官員及政府的責任，結果就是任由市場上的「圖表專家」怎麼謾罵，政府就是要看多幾個月數據，嘗試看出一些歷史上或學術界曾出現過的圖形，然後再作打算。
今天國際環境比以往更複雜，官僚組織政策決定的滯後只會更多，若是要用「引經據典」的方法預測美國未來數月的通脹，則在圖表上由今年3月起，因去年俄烏戰事的高基數效應出現（俄烏兩國於去年3月開戰，之後油價曾飈升至120美元一桶，現在則為80美元左右），本月中將會公布的3月消費物價指數，理論上可能將會顯示「通脹開始受控」；到下月初開會議息時，聯儲局便會說需要「再觀察一段時間」，當通脹持續回落，才能「引經據典」考慮減息。
減息時機 要連看3個月數據
那觀察「一段時間」到底是多長時間？近期有歐美銀行「爆煲」，金融市場部分人士想「加速」，若瑞信（Credit Suisse）和德意志銀行（Deutsche Bank）問題再加劇，最快也要連看3個月，即今年3、4、5月的通脹數據，待5月數據公布已是6月，而俄烏戰爭今季戰果目前仍然未知，美國國會也是想趁近期再無選舉，大搞債務上限危機等「休克療法」，想「加速」的市場人士，是假設高基數效應將令上述3個月的通脹數字持續放緩，上策是催促聯儲局在6月中的議息會議便反手減息，下策則是等9月暑假後便開始着手進行工作；至於兩派人能否以合作代替對抗，共同處理問題，就考驗美國人的政治智慧了。
撰文 : 劉國匡 時事評論員
欄名 : 評論