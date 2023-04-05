銀行危機下 美儲局何時減息？

在矽谷銀行（SVB）和瑞信（Credit Suisse）分別瀕臨爆煲的陰霾下，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前宣布放慢加息步伐，只加息0.25厘，國際市場紛紛調整對美國何時會恢復減息的時間預期。可是這些預測的結構性問題，在於國際金融市場其實是一個「由下而上」的組織結構，不同大戶的預測和相對應的行為，也是構成結果的一部分，導致這些本應是社會科學的預測，很多時候都變成意識形態辯論，然後如果任何一方估錯，就抵賴是敵對派系的錯誤和責任，不是自身預測能力有問題。

疫下大手振經濟 致通脹爆發

而對於聯儲局的官僚架構是如何「由上而下」作政策決定，西方市場人士因有強烈的主觀性，預測總是有所不足，本文則以政策倡議的政府行為預測方法，嘗試對減息議題作補充。

一年前，隨着美國總統拜登新政府上場，在疫情期間推出重振中產階級就業的財政政策，但當時全球供應鏈仍然受阻，貿易戰持續，俄烏戰爭更導致油價急升，美國說了十幾年也未聞樓梯響的「通脹」，一下子就全爆發出來，當時市場的評論是聯儲局反應過慢，應盡快加息以遏抑通脹。

值得注意的是，當時筆者也曾撰文討論：既然過去十多年不斷印鈔票和減息，也沒導致通脹，那為甚麼現在加息就能遏抑通脹呢？事情去年的發展證實了一點，就是以往教科書的宏觀經濟學模型，是假設了「市場」是一個完整的個人，印鈔票的錢是平均分配給每一個美國人（加上與美元密切掛鈎地方的人士）去花費，所以當貨物供應不變，就會導致通脹。但實情是，當年印的鈔票並不是拿來「派街坊」，而是以貨幣政策（monetary policy）的方式在資本市場流轉，所以就算很容易借到錢，因為要還，也會謹慎使用，投資增值；而現在增加中產就業、增加薪酬收入，就正是把錢「派街坊」，直接流入眾人的口袋，鼓勵消費，所以便出現通脹。

加息與否 須顧政治現實

在去年預備加息初期，便有不少經濟學家、包括一些退休聯儲局官員表示，加息需要加到失業率有所上升，才能遏抑通脹；但別忘記，拜登政府上任前幾個月才爆發「黑人命貴」（black lives matter）的全國性示威，大批民眾上街表達意見，在這背景下還刻意提高失業率，根本等同自殺，只是在任官員身在其位，不方便隨便發表個人意見，才沒直接說出來。

果然，在去年第三季前後，聯儲局便表示，因發現失業率持續在歷史低位穩定，所以才放膽加快加息步伐。從國際貿易和商業經濟學來說，這步伐其實已太遲，但筆者想指出的是，官場運作視野要比商業經濟更宏觀，延遲加息的遠因不能如「圖表黨」般只停留在二維空間（x/y軸圖表）比較歷史數據，亦要顧及政治現實。

「引經據典」避險 致反應延遲

另一個令政府部門總是反應延遲的結構性因素，是官員作出政策決定，特別是在社會上爭議性很大的決定前，總是需要「戴頭盔」避免招惹是非，具體做法便是「引經據典」，根據過往歷史數據和參考以往做法，或根據學院派已有共識的模型和理論，才作出一個「客觀公正」的決定，當中的潛台詞則是：如果新政策出來的效果不是你們所預期，不是我的責任，請不要怪我。

可是，去年美國的各項經濟數據，也是個別發展，特別是財政政策令失業率長期維持歷史新低，究竟美國是不是正邁向經濟衰退？更是無從稽考。在這種情況下，若貿然作出政策決定，而執行出了問題，便沒有「歷史先例」可推諉，完全變成相關官員及政府的責任，結果就是任由市場上的「圖表專家」怎麼謾罵，政府就是要看多幾個月數據，嘗試看出一些歷史上或學術界曾出現過的圖形，然後再作打算。

今天國際環境比以往更複雜，官僚組織政策決定的滯後只會更多，若是要用「引經據典」的方法預測美國未來數月的通脹，則在圖表上由今年3月起，因去年俄烏戰事的高基數效應出現（俄烏兩國於去年3月開戰，之後油價曾飈升至120美元一桶，現在則為80美元左右），本月中將會公布的3月消費物價指數，理論上可能將會顯示「通脹開始受控」；到下月初開會議息時，聯儲局便會說需要「再觀察一段時間」，當通脹持續回落，才能「引經據典」考慮減息。

減息時機 要連看3個月數據

那觀察「一段時間」到底是多長時間？近期有歐美銀行「爆煲」，金融市場部分人士想「加速」，若瑞信（Credit Suisse）和德意志銀行（Deutsche Bank）問題再加劇，最快也要連看3個月，即今年3、4、5月的通脹數據，待5月數據公布已是6月，而俄烏戰爭今季戰果目前仍然未知，美國國會也是想趁近期再無選舉，大搞債務上限危機等「休克療法」，想「加速」的市場人士，是假設高基數效應將令上述3個月的通脹數字持續放緩，上策是催促聯儲局在6月中的議息會議便反手減息，下策則是等9月暑假後便開始着手進行工作；至於兩派人能否以合作代替對抗，共同處理問題，就考驗美國人的政治智慧了。

▲ 官場運作視野要比商業經濟更宏觀，美國聯儲局延遲加息的遠因不能只停留在二維空間的圖表比較歷史數據，亦要顧及政治現實。（法新社資料圖片）