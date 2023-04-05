MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 行政人員版 2023/04/05 分享： 分享： 港鐵MTR Lab早在去年6月與數碼港訂立策略聯盟，以推動本地創新科技發展，助香港發展智慧城市。港鐵MTR Lab昨宣布，與數碼港共同投資香港物流科技初創企業alfred24，同時為MTR Lab與數 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 今日 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 2023/04/04 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 2023/04/04 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南 2023/04/03 美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 2023/03/31 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 科技行業 科研 科技硬件 科技軟件 創新科技及應用 商業 香港 大灣區 港鐵 智慧城市