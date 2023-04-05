華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 行政人員版 2023/04/05 分享： 分享： 遊戲平台Steam母企Valve早前推出首款掌上型遊戲主機Steam Deck，受不少機迷歡迎。惟華碩ASUS日前在其Twitter證實，將會推出搭載Windows 11的遊戲掌機ROG Ally，並 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 今日 MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 2023/04/04 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 2023/04/04 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南 2023/04/03 美媒BuzzFeed AI助撰旅遊指南 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 2023/03/31 Google訓練Bard 否認採ChatGPT資料 科技行業 科技硬件 科技軟件 商業 遊戲 遊戲平台 ASUS 遊戲主機