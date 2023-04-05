新盤續熱賣 單日沽10單位 地產版 2023/04/05 分享： 分享： 市道回暖，新盤交投持續，本月開始不足一周已錄得312宗成交，昨單日錄約10宗。恒地（00012）旗下3盤合共沽出4伙，套現共2,575.83萬元；何文田瑜一第IC期再沽1伙，套現逾2,384萬元。 市區 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 KOKO MARE加推48伙 個別加價3% 今日 KOKO MARE加推48伙 個別加價3% 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 今日 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 你可能感興趣 KOKO MARE加推48伙 個別加價3% 今日 01:00 KOKO MARE加推48伙 個別加價3% 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 今日 01:00 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 成交 銷售 利奧坊‧壹隅 瑜一 THE HENLEY 瑜一IC期 一手市場 恒基地產（00012） 港鐵公司（00066） 信和置業（00083）