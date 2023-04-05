  • 24°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤續熱賣 單日沽10單位

地產版 2023/04/05

分享：

分享：

市道回暖，新盤交投持續，本月開始不足一周已錄得312宗成交，昨單日錄約10宗。恒地（00012）旗下3盤合共沽出4伙，套現共2,575.83萬元；何文田瑜一第IC期再沽1伙，套現逾2,384萬元。

市區

...

相關文章

KOKO MARE加推48伙 個別加價3%
今日
KOKO MARE加推48伙 個別加價3%
大埔University Hill出擊 擬下周上樓書
今日
大埔University Hill出擊 擬下周上樓書

你可能感興趣

KOKO MARE加推48伙 個別加價3%
今日 01:00
KOKO MARE加推48伙 個別加價3%
大埔University Hill出擊 擬下周上樓書
今日 01:00
大埔University Hill出擊 擬下周上樓書
成交 銷售 利奧坊‧壹隅 瑜一 THE HENLEY 瑜一IC期 一手市場 恒基地產（00012） 港鐵公司（00066） 信和置業（00083）

上一篇文章

KOKO MARE加推48伙 個別加價3%

下一篇文章

大埔University Hill出擊 擬下周上樓書
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？