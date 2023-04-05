新盤續熱賣 單日沽10單位

市道回暖，新盤交投持續，本月開始不足一周已錄得312宗成交，昨單日錄約10宗。恒地（00012）旗下3盤合共沽出4伙，套現共2,575.83萬元；何文田瑜一第IC期再沽1伙，套現逾2,384萬元。

市區

...