KOKO MARE加推48伙 個別加價3% 學者：新盤「試水溫式」提價 免礙市場承接 地產版 2023/04/05 分享： 分享： 新盤市場交投熾熱，多個新盤開始加價加推，會德豐地產旗下藍田KOKO MARE過去周末銷情火熱，發展商乘勢加推48伙，折實587.8萬元入場，個別單位比首張價單加價逾3%。學者指，新盤目前僅「試水溫式」 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 新盤續熱賣 單日沽10單位 今日 新盤續熱賣 單日沽10單位 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 今日 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 你可能感興趣 新盤續熱賣 單日沽10單位 今日 01:00 新盤續熱賣 單日沽10單位 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 今日 01:00 大埔University Hill出擊 擬下周上樓書 銷售 復活節 加推單位 MIAMI QUAY I KOKO MARE 一手市場 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 恒隆地產（00101） 銷售安排