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KOKO MARE加推48伙 個別加價3%

學者：新盤「試水溫式」提價 免礙市場承接

地產版 2023/04/05

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新盤市場交投熾熱，多個新盤開始加價加推，會德豐地產旗下藍田KOKO MARE過去周末銷情火熱，發展商乘勢加推48伙，折實587.8萬元入場，個別單位比首張價單加價逾3%。學者指，新盤目前僅「試水溫式」

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