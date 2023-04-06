李先生夫婦緊張地在眼前出現，不久前才檢查過李先生的病況，一切安好，便問道：「為何這麼早回來見我？」

「不得了，病情嚴重惡化。醫生，你要幫我。」李生嚴肅地說。

「才不足一個多月，哪會變化這麼快？」醫生心裏狐疑。

把帶來的正電子掃描（PET-CT）報告仔細檢閱，右肺四公分大腫瘤已消失於無形，肝臟和骨頭擴散也大大改善，惟有在左盆骨新出現一點0.5公分轉移，治療成績實在不錯。

「你看，有新轉移，是否已有抗藥？為何不足一年便有抗藥？下一步怎麼辦？」李先生拋出了連串問題。

醫生望望報告，再望望李氏夫婦，便道：「若你老婆臉上生暗瘡，你會否跟她說她很醜樣？」李先生一臉疑惑，不知醫生說「乜東東」。

「近乎完美也是美。」醫生說：「你絕大部分腫瘤改良或消失，是極好消息；有一點不完美，並非代表藥物整體無效，左盆骨這小點新轉移，可用放射綫治療解決，你不要擔心。」

Oligo-progression，小量局部病況轉差，事實上很常見，尤其是正在接受標靶藥的病人，原因是擴散後的癌細胞各有異同，某些細胞可以學上生存路徑，而不再受標靶藥控制，只要及早發現，加上局部治療便可。

追求完美是好事，但「完美」出現的機會並不高；在醫治癌症上，「近乎完美」確實已很美。