我是注重細節的人，亦特別欣賞同道中人。大概因為物以類聚和吸引力法則，啱嘴形的朋友都很明白細節的重要性。當年，博士論文交到校外評審教授手上，他很喜歡，評語之一是：「參考目錄（Reference list）幾百個研究報告的引述，沒有甩漏一個，很罕見。」我明白他的意思，因為很多時寫論文，到最後的參考目錄是很多人會掉以輕心的部分，但我的原則是，先要過得自己才能交出去見人。喜見那位教授也是注重細節的人，竟會逐個研究報告的引述去檢查，認真和責任心教人欣賞。

看YouTube片，我會留意影片的字幕。無論是廣東話配中文字幕、抑或廣東話配英文字幕，我也會留意他們有否在意這些細節。能在字幕這麼細微（其實重要）之處花工夫，抵讚。芸芸本地KOL YouTube片中，在網上教瑜伽的Coffee，在影片字幕這一環做得最好，兼備中英文，且英文繙譯很地道，鮮有錯字。

拍哥斯拉和鹹蛋超人的電影導演圓谷英二，在一九五四年拍黑白電影《哥斯拉》時，堅持要將每次出場噴火的哥斯拉嘴巴內部，逐格塗上紅色，當時工作人員很費解，為何要花那麼多工夫去「執」這些細節位呢？大家看到完成後的影像後，就明白了，哥斯拉噴火要做得有真實感，當然要從嘴巴內腔和舌頭都有火焰，才做到那個效果；若口腔是黑白色，那個畫面就不會那麼震撼。能成為大師，細節部分都絕不馬虎。

曾看過一句話：It's attention to detail that makes the difference between average and excellence；我經常提醒學生：但凡見人的東西，別看輕細節位，一小步簡單如影片的字幕質素，可以是成敗的關鍵：能否獲客戶取用、營銷效果如何、影片流量和覆蓋率如何等等。當別人無做而你有做，而且做得好的話，你已經脫離平庸遠一步、邁向優秀近一步了。