我是注重細節的人,亦特別欣賞同道中人。大概因為物以類聚和吸引力法則,啱嘴形的朋友都很明白細節的重要性。當年,博士論文交到校外評審教授手上,他很喜歡,評語之一是:「參考目錄(Reference list)幾百個研究報告的引述,沒有甩漏一個,很罕見。」我明白他的意思,因為很多時寫論文,到最後的參考目錄是很多人會掉以輕心的部分,但我的原則是,先要過得自己才能交出去見人。喜見那位教授也是注重細節的人,竟會逐個研究報告的引述去檢查,認真和責任心教人欣賞。

看YouTube片,我會留意影片的字幕。無論是廣東話配中文字幕、抑或廣東話配英文字幕,我也會留意他們有否在意這些細節。能在字幕這麼細微(其實重要)之處花工夫,抵讚。芸芸本地KOL YouTube片中,在網上教瑜伽的Coffee,在影片字幕這一環做得最好,兼備中英文,且英文繙譯很地道,鮮有錯字。

拍哥斯拉和鹹蛋超人的電影導演圓谷英二,在一九五四年拍黑白電影《哥斯拉》時,堅持要將每次出場噴火的哥斯拉嘴巴內部,逐格塗上紅色,當時工作人員很費解,為何要花那麼多工夫去「執」這些細節位呢?大家看到完成後的影像後,就明白了,哥斯拉噴火要做得有真實感,當然要從嘴巴內腔和舌頭都有火焰,才做到那個效果;若口腔是黑白色,那個畫面就不會那麼震撼。能成為大師,細節部分都絕不馬虎。

曾看過一句話:It's attention to detail that makes the difference between average and excellence;我經常提醒學生:但凡見人的東西,別看輕細節位,一小步簡單如影片的字幕質素,可以是成敗的關鍵:能否獲客戶取用、營銷效果如何、影片流量和覆蓋率如何等等。當別人無做而你有做,而且做得好的話,你已經脫離平庸遠一步、邁向優秀近一步了。