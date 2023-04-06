柴灣富誠工廈銀主盤 連租約叫價930萬 地產版 2023/04/06 分享： 分享： 地址：柴灣利眾街40號富誠工業大廈4樓A3室 面積：3,613平方呎 開價：930萬元 呎價：2,574元 賣點：屬銀主盤，連租約，租期至2023年8月9日，租金為5.4萬元。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍賣日期： ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 今日 觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 2023/03/30 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 荃灣永華工廈 實用49呎備裝修開價38萬 2023/03/30 荃灣永華工廈 實用49呎備裝修開價38萬 尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬 2023/03/23 尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 2023/03/23 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 銀主盤 柴灣