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觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元

地產版 2023/04/06

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地址：觀塘開源道54號豐利中心11樓8號單位

面積：1,804平方呎

開價：760萬元

呎價：4,213元

賣點：屬銀主盤，內籠間隔方正，有基本裝修，鄰近港鐵觀塘站，觀塘廣場及apm等。

拍賣行：忠誠物業拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

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