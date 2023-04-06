觀塘豐利中心1804呎連裝修 銀主盤每呎叫價4213元 地產版 2023/04/06 分享： 分享： 地址：觀塘開源道54號豐利中心11樓8號單位 面積：1,804平方呎 開價：760萬元 呎價：4,213元 賣點：屬銀主盤，內籠間隔方正，有基本裝修，鄰近港鐵觀塘站，觀塘廣場及apm等。 拍賣行：忠誠物業拍賣行 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 柴灣富誠工廈銀主盤 連租約叫價930萬 今日 柴灣富誠工廈銀主盤 連租約叫價930萬 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 2023/03/30 灣仔新世紀廣場地下 連租約每呎叫價4.6萬 荃灣永華工廈 實用49呎備裝修開價38萬 2023/03/30 荃灣永華工廈 實用49呎備裝修開價38萬 尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬 2023/03/23 尖沙咀好德商業大廈銀主盤 叫價1050萬 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 2023/03/23 深水埗深之都實用51呎舖 連租約開價99萬 銀主盤 觀塘 apm 豐利中心