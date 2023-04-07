日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 副刊版 2023/04/07 分享： 分享： 緣份天注定，或許有人未必相信，但「緣」就是促成了來自日本的3位好友，開設了屬於他們仨的餐廳。上環全新鐵板燒餐廳ENISHI，店名日語解作「緣」，這3位日籍大廚有個共同願望，就是帶着各自的廚藝及日本料理 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 今日 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 2023/03/24 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 2023/03/20 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 2023/03/17 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 2023/03/17 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 香港 日本 餐廳 菜式 中菜 上環 概念 生蠔 日本市場 青森