日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味

緣份天注定，或許有人未必相信，但「緣」就是促成了來自日本的3位好友，開設了屬於他們仨的餐廳。上環全新鐵板燒餐廳ENISHI，店名日語解作「緣」，這3位日籍大廚有個共同願望，就是帶着各自的廚藝及日本料理

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