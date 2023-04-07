極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛

和牛魅力沒法擋，帝京酒店的香田日式料理推出春日限定「極致．和牛宴」，主打鹿兒島薩摩牛，當中更包括最高級的A5和牛，讓一眾牛魔王品嘗各種誘人牛饌。

餐廳料理長以不同烹飪手法，炮製一系列和牛佳餚，由頭盤至甜

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