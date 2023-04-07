極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 副刊版 2023/04/07 分享： 分享： 和牛魅力沒法擋，帝京酒店的香田日式料理推出春日限定「極致．和牛宴」，主打鹿兒島薩摩牛，當中更包括最高級的A5和牛，讓一眾牛魔王品嘗各種誘人牛饌。 餐廳料理長以不同烹飪手法，炮製一系列和牛佳餚，由頭盤至甜 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 今日 日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 2023/03/24 中環正宗葡菜餐館Casa Lisboa 推出葡萄牙紅蝦菜式 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 2023/03/20 【Good Food,Good Mood@iM網欄】上海總會會員限定 正宗上海菜 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 2023/03/17 高級現代北歐菜EMBLA 推出全新春季餐單 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理 2023/03/17 尖沙咀全新廚師發辦餐廳 嘗日式創意料理