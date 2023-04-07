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Perrier-Jouet推出120周年珍藏限量版

副刊版 2023/04/07

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法國香檳品牌Perrier-Jouet，今年為象徵其品牌的銀蓮花慶祝120周年紀念，邀請到奧地利設計師mischer'traxler創作今年的珍藏限量版，以70多種來自香檳區葡萄園內所種植的生物繪製出

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