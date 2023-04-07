Perrier-Jouet推出120周年珍藏限量版 副刊版 2023/04/07 分享： 分享： 法國香檳品牌Perrier-Jouet，今年為象徵其品牌的銀蓮花慶祝120周年紀念，邀請到奧地利設計師mischer'traxler創作今年的珍藏限量版，以70多種來自香檳區葡萄園內所種植的生物繪製出 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 沈月出席OMEGA倫敦Her Time展覽 2023/04/05 沈月出席OMEGA倫敦Her Time展覽 《彼得與狼》非凡管樂派親子音樂會 2023/04/05 《彼得與狼》非凡管樂派親子音樂會 《小木偶荒失失歷險記II》 2023/04/04 《小木偶荒失失歷險記II》 Haagen-Dazs 全新藍莓撻雪糕及脆皮雪糕批 2023/04/03 Haagen-Dazs 全新藍莓撻雪糕及脆皮雪糕批 亞洲50最佳餐廳出爐 香港大班樓獲第13名 2023/03/30 亞洲50最佳餐廳出爐 香港大班樓獲第13名 中環 香檳 大館 葡萄園