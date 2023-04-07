【瑞士直擊】Watches and Wonders 2023 世界腕錶年度巡禮首部曲

全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，難怪這個為期一周的展會錄得超過43,000名訪客。本報亦分

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