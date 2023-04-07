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Faberge 大玩【權力遊戲】彩蛋

副刊版 2023/04/07

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曾經貴為一代神劇的《權力遊戲》（Game of Thrones）已播畢4年多，但粉絲熱情仍未減退，更得到製作彩蛋首飾而成名的國際珠寶品牌Faberge青睞，旗下首席設計師Liisa Tallgren及

...

欄名 : Jewelry

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