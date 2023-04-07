Faberge 大玩【權力遊戲】彩蛋 副刊版 2023/04/07 分享： 分享： 曾經貴為一代神劇的《權力遊戲》（Game of Thrones）已播畢4年多，但粉絲熱情仍未減退，更得到製作彩蛋首飾而成名的國際珠寶品牌Faberge青睞，旗下首席設計師Liisa Tallgren及 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 茱莉亞羅拔絲與CHOPARD 宣揚快樂因子 2023/03/31 茱莉亞羅拔絲與CHOPARD 宣揚快樂因子 LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙 2023/03/24 LOUIS VUITTON壯大珠寶領域 大玩L•V字母宇宙 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI 2023/03/17 穿．花．蝴蝶 BUCCELLATI Harry Winston 異國風情畫 2023/03/10 Harry Winston 異國風情畫 CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa 2023/03/03 CHOPARD 慧眼飾韓團 aespa