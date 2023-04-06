集會遊行復常 和諧氛圍需呵護

一個充滿活力、安全有序的香港又回來了！最近一個例證是，自上月26日舉行疫後首場遊行活動以來，本港已舉行13場公眾集會或遊行，13場集會遊行均獲警方發出「不反對通知書」，在和諧有序的情況下進行。回想3年多前香港亂象，這一變化令人感想良多，坊間的評價也積極正面。

集會遊行重現 打破西方抹黑

行政長官李家超在周二（4月4日）出席行政會議前見記者時表示，過往舉行大部分的公眾活動，符合有序、安全及守法的情況下進行。他指出，警務處發出「不反對通知書」，會按照每個活動性質、人數、時間以及有無風險而作決定，要明白警務處的決定要考慮香港整體情況，並指出2019年很多公眾活動被騎劫，違反公共安全、國家安全及公共秩序，傷害其他不參與公眾活動人士的權利及利益。

誠如李家超所言，在歷經「修例風波」和3年疫情後，警務處重新批准集會遊行活動，既要保障市民的集會遊行權利，又要確保公共安全、國家安全及公共秩序，實屬不易！

現在的措施還處於「試水」階段，不應該對警務處的做法求全責備，而應看到正面、積極的一面，畢竟香港和諧的氛圍還很脆弱，需要大家一起來呵護。

13場集會遊行，打破了「香港居民自由被剝奪」的謊言。這些年來，一些西方政客和媒體曲意解《香港國安法》，似乎國安法是套在港人頸上的「枷鎖」，這樣的解讀顯然是走偏了！

所謂「重典治亂」，總是不得已而為之。在2019年下半年暴亂不斷升級的背景下，若中央不果斷出手制定國安法，香港不知還要亂成甚麼樣子；制定國安法的本意並非限制港人自由，恰恰相反，是為了保障市民免於恐懼的自由。

疫下無批准集會 非剝奪自由

據有關資料，截至2022年10月31日，警方在「修例風波」期間拘捕10,279人，其中有超過2,800人被檢控，另有6,000多名曾經被捕的人士至今未被起訴。香港警務處於2月14日召開記者會，回顧2022年整體治安情況，警務處處長蕭澤頤介紹，《香港國安法》實施後，警方總共拘捕236人，其中逾140人已被檢控。這些數據表明，違反國安法受到制裁的是極少數人，國安法打擊「港獨」勢力，並不妨礙香港居民的人權。

過去3年，警方之所以沒有批出集會的「不反對通知書」，是因受防疫措施影響，不能把疫情影響解讀為「自由被剝奪」。警方的做法是按法例處理，市民的集會及遊行權利受《基本法》及《香港國安法》保障，《香港國安法》實施後並未「收窄香港居民的自由」。

警方措施求穩 故意曲解拉仇恨

疫後恢復集會遊行是好事，然而有人仍會曲意解讀。為利於識別，警方要求遊行人士戴上有標誌的牌子，有人形容戴頸牌是「標籤猶太人」、是「狗繩」，這樣的解讀明顯植入了主觀意圖。

香港是現代化的國際大都會，每年要舉行上百場大型國際活動，這些會場內外人來人往，有人頸上戴着「嘉賓證」，有人頸上戴着「工作證」，有人頸上戴着「採訪證」，沒人覺得戴一個牌子有甚麼奇怪，為何遊行人士頸上戴牌子，就變成「標籤猶太人」、「狗繩」呢？

保安局局長鄧炳強認為，說這些話的人，相信有部分人目的是希望挑動市民對政府的不滿和仇恨，他們希望危害國家安全，希望香港不再平靜，也可能是希望讓警方執法困難等。鄧炳強所言不無道理，根據《刑事罪行條例》，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，引起憎恨或藐視香港特區政府，都屬「煽動罪」。警方要求遊行人士戴上有標誌的牌子，旨在防止有人混入遊行人群搞事，這是當下暫時採取的一種穩妥辦法；有人作出如此離譜解讀，「煽動意圖」非常明顯。

當下，香港表面平靜，但暗潮湧動，「防人之心不可無」。前不久，就有一幅由美國人Patrick Amadon創作的的影視作品，被某著名百貨公司掛上了外牆大屏幕。該作品主題為一個左右轉動的監控鏡頭，紅黑兩色，以磚牆為背景，畫面不時閃現戴耀廷等人的姓名、年齡、刑期等資料，令人想到2019年的「黑衣蒙面人」和火光沖天的場景，而黑紅兩色正是黑暴的標誌性顏色。這幅作品要表達甚麼？難道還不清楚嗎？後來應特區政府要求，這個「作品」才「下架」。

警方處事謹慎是有道理的；警方的職責是維護社會秩序，不可有絲毫疏漏。

自律理性表達訴求 文明標誌

4月2日星期日，當天有10個公眾集會遊行活動，有宗教節慶、有復活節巡遊，也有學校步行活動，對於《香港國安法》、《禁蒙面法》和警方對遊行路綫的指示，遊行人士非常配合，沒出任何亂子。據悉，近期也有一些集會活動，主辦方發現有人可能會借機搞事，活動存在風險，及時撤回了向警方提出的申請，這些做法表明，參與遊行集會的市民文明素質不低，這些人士理性、自律的做法，應該得到肯定和尊重。

集會遊行之目的，是為了表達某種心願和訴求，這是法律賦予的權利；但任何人在實現自己願望的過程中，不可以擾亂社會秩序，也須防止別有用心之人「借台唱戲」，擾亂社會秩序。2019年的許多遊行集會演變為暴亂，正是有人逾越了底綫。

不能因為當初某些示威者的訴求「有道理」，就忽視其應承擔的法律責任，更不能把某些人蓄意策劃的暴亂，與「和理非」的集會遊行混為一談。

任何國家的法律都不會容忍暴力，號稱「民主燈塔」的美國，在2021年1月出現「國會山暴亂」時，警察不得不開槍，暴亂共造成了6人死亡；最近法國的示威遊行蔓延全國，面對打砸公共設施、當街縱火等犯罪行為，警察嚴厲執法，拘捕了不少犯罪嫌疑人。

香港是一個高度文明的社會，市民的自律是現代文明的標誌之一，香港應涵養自律精神，市民應以和平、理性表達訴求為榮。

和諧環境來之不易 勿再內耗

世上任何事情都有極限，所謂「物極必反」，正是這個道理。香港被譽為「自由港」，指的是市場環境，不要將這個概念擴展到「無邊無沿的自由」，一個社會如果可以自由到連犯罪都不受制裁，這個社會就離崩潰不遠了。

港人凡事喜歡與新加坡相比，而新加坡並非一個「自由到無邊無沿」的社會；相反，新加坡管治非常嚴格。有一個案例，至今令人記憶猶新：1993年，時年18歲的美國人費爾（Michael Fay）與家人來到新加坡，他故意對當地民眾的車子塗鴉與砸玻璃，並涉嫌偷竊，被新加坡法庭判處罰金3,500新加坡元、監禁4個月與鞭刑（鞭笞）4下，當時美國政府也出面說情，但新加坡法官照判不誤。事實證明，依法懲罰犯罪，是對人權和自由的最大保護。

當下的香港，有了和諧穩定的社會環境，特區政府致力於作「有為政府」，努力解決民生難題，極力向世界說好「香港故事」，力爭在疫後復常之路上跑出「加速度」，香港各界也在齊心協力，推動香港經濟走出低谷。這種社會氛圍來之不易，應倍加珍惜，再也不能沉湎於內耗了！

集會遊行剛剛恢復，警方的要求也許並不完美，大家可以討論，推動警方改進；若故意煽動對立情緒「拉仇恨」，又要搞得雞犬不寧，則是害人、害己、害港的表現，令人不齒！

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍，曾經用「4個期盼」暢想香港的美好未來，其中講到：「我們期盼那時的香港，在國際金融、航運、貿易中心之外，會增添新的桂冠，將成為活力四射、中西合璧、高度文明的現代化國際大都會，將成為全世界都為之心馳神往的新的東方明珠。」如今，香港社會已經重回正軌，和諧穩定比甚麼都重要，切不可重蹈覆轍，再蹉跎歲月了！

▲ 自上月26日舉行疫後首場遊行活動以來，本港已舉行13場公眾集會或遊行，打破了「香港居民自由被剝奪」的謊言。（資料圖片）