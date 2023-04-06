同鄉社團專業化 融入地區治理體系

香港同鄉社團素來是愛國愛港的中堅分子，近年的社團發展愈趨成熟和具規模。截至本月，包含「同鄉會」一詞的社團已有至少330個，有學者更估計，由於部分社團未有以「同鄉會」或「聯誼會」命名，同鄉社團的實際數量可能超過600個。

筆者認為，隨着特區政府正着手就地區行政改革進行檢討工作，期望當局能夠從數方面着手，將同鄉社團融入地區治理體系，讓鄉親們成為政府更可靠、更具實力的地區治理夥伴。

鄉是我們的根，香港就是我們的家，而筆者的根之所在是福建泉州。自19世紀中期，我國有不少人離鄉別井，到東南亞、廣東沿岸等地區，謀求發展機遇，當中就有一部分人南下到香港經商、打工。來港後，鄉里們為了互相照應、聯誼鄉情，組織了不同的旅港同鄉會、商會等。

發展趨成熟 愛國愛港中流砥柱

時至今日，同鄉社團發展愈趨成熟，數量與日俱增，相當多社團在社會上亦已極具規模和代表性。

以福建人來說，居港的福建籍鄉親多達120萬人，約70萬人來自泉州，以筆者出任副主席的香港福建社團聯會為例，聯會有245個團體會員及6個地區分會，從不同層面服務社會。

事實上，特區政府一直重視福建人的聲音，例如推出「福建計劃」，容許返回福建退休安老的港人，領取長者生活津貼；在完善選舉制度後，同鄉社團佔選委會第三界別的60席，充分體現新選舉制度的廣泛代表性和均衡參與。

誠然，同鄉社團素來都是愛國愛港的中流砥柱、連繫國家的橋樑。以抗疫為例，福建鄉親一呼百應，搜羅抗疫物資、成立抗疫基金、組織義工隊等，亦不遺餘力捐款支持祖國抗疫；前年河南鄭州暴雨成災，福建社團隨即向中聯辦賑災專戶捐款380萬元，支援救災工作；同鄉社團亦積極支持政府依法施政，例如擺街站支持國安立法、完善選舉制度等，足見同鄉社團的動員力、組織力和行動力。

筆者認為，要協助同鄉社團融入地區治理體系，特區政府可從以下數方面着手，讓同鄉們進一步發揮凝聚及團結社區作用。

管理制度化 增內部管治能力

第一，特區政府要支援同鄉社團提升內部管治能力，建立有效管治架構。不少社團的會務運作，都是以鄉親自發和義務性質為主，在會務和財政管理上有不少升級轉型空間。

筆者建議，特區政府可透過建章立制，將社團管理規範化和制度化，例如規定社團每年更新資料、提交年報等，並為社團領袖和骨幹提供培訓，提升內部治理能力，並協助社團完善自身建設，例如管治上依從更具條理和規範的規章及利益申報程序、有更清晰財務資料和工作計劃、管理骨幹專業年輕化、應用更多創新科技協助內部治理，從而提升他們競投和申請政府資助撥款的競爭力，成為政府更可靠、更具實力的地區治理夥伴，令同鄉社團工作與時並進。

培育青年領袖 加強專業連繫

第二，同鄉社團薪火相傳同樣重要，建議特區政府加強鼓勵同鄉社團成立青年社團，培育青年領袖，並加強同鄉在專業界別的連繫，政協青聯就是一個好例子。當青年領袖達到一定議政水平和公共服務經驗，政府可吸納他們加入諮詢架構，既推動同鄉社團專業年輕化，同時助力香港建立管治人才庫。

第三，同鄉社團一直扎根地區，以福建人為例，不少人於東區聚居，北角以前更有「小福建」之稱，惟翻查分區委員會等地區諮詢架構組成，發現具同鄉背景的委員比例較少。

事實上，同鄉骨幹熟悉區情，與社區緊密連繫和互動，特區政府大可以委任更多同鄉骨幹加入地區諮詢架構，更鼓勵同鄉社團組織關愛隊，以及申請「社區參與計劃撥款」，並建議民政及青年事務局為同鄉社團建立直接聯絡窗口，專責處理與同鄉事務，凝聚地區力量。

筆者期望，當局完成地區行政檢討工作後，能盡快交代具體方案，並推出更多措施，將同鄉社團納入地區治理體系，讓鄉親們更好地發揮愛國愛港愛鄉力量，服務市民、貢獻社會。

▲ 隨着特區政府正着手檢討地區行政改革，期望當局能盡快交代具體方案，並推出更多措施，將同鄉社團納入地區治理體系，更好地發揮愛國愛港愛鄉力量，服務市民、貢獻社會。（資料圖片）