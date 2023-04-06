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長假紛外遊 昨36.3萬人次出境

往澳門過關需半句鐘 旅社：信心已復甦

港聞版 2023/04/06

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社會復常後，本港迎來首個清明復活節長假，截至昨晚9時，共有36.3萬人次出境，當中最多人經羅湖過關，超過6.6萬。累計長假首4天、即4月1至4日，逾142萬人次離境，按月增加逾4成，進出香港總人次超過

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