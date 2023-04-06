長假紛外遊 昨36.3萬人次出境 往澳門過關需半句鐘 旅社：信心已復甦 港聞版 2023/04/06 分享： 分享： 社會復常後，本港迎來首個清明復活節長假，截至昨晚9時，共有36.3萬人次出境，當中最多人經羅湖過關，超過6.6萬。累計長假首4天、即4月1至4日，逾142萬人次離境，按月增加逾4成，進出香港總人次超過 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 旅業存隱憂 人手短缺航班未復常 今日 旅業存隱憂 人手短缺航班未復常 人氣韓星崔珉豪 旅發局邀來港宣傳 今日 人氣韓星崔珉豪 旅發局邀來港宣傳 內地團觀光船用膳 最平每位64元 今日 內地團觀光船用膳 最平每位64元 你可能感興趣 旅業存隱憂 人手短缺航班未復常 今日 01:00 旅業存隱憂 人手短缺航班未復常 人氣韓星崔珉豪 旅發局邀來港宣傳 今日 01:00 人氣韓星崔珉豪 旅發局邀來港宣傳 內地團觀光船用膳 最平每位64元 今日 01:00 內地團觀光船用膳 最平每位64元 航空 澳門 機場 口岸 港珠澳大橋 高鐵 入境處 復活節 羅湖 落馬洲