McCafé ╳ OOHA®推白桃冰雪乳酪 經戶戶送換Anson Lo設計造形管

春天「乍涼還熱」，雨紛紛下都有點悶熱，有時真係想來杯消暑飲品。黛安收到風，麥當勞McCafé再次同汽水品牌OOHA®以及MIRROR「教主」Anson Lo合作，即日起推出期間限定清涼凍飲「白桃冰雪乳酪」，經「戶戶送」訂購指定套餐，更可獨家換購由Anson Lo親手設計嘅限量「撈撈造型管」一支，保證甜蜜滿分呀。

「白桃冰雪乳酪」選用OOHA®白桃烏龍茶味汽水，加入酸酸甜甜嘅乳酪，3重滋味特製成口感綿密嘅白桃冰雪，再搭配清甜椰果，香甜清新嘅味道令人暑氣全消，回味無窮，麥當勞App用戶即日起就可使用「白桃冰雪乳酪減$3」優惠，直接感受「神『桃』」滋味！另即日起只要經「戶戶送」平台幫襯McCafé訂購2/3人麥炸雞或自選飽餐配白桃冰雪乳酪，即可獲贈由Anson Lo親手設計嘅限量「撈撈造型管」一份。4款「撈撈造型管」以青綠色飲管配上卡通化嘅「教主」可愛肖像造型扣，絕對係粉絲必收之選，即日起及本月20日分別會送出其中2款，全部數量有限、送完即止，黛安都要捉緊機會換購返嚟先得。

本文轉載自《晴報》