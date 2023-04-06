領導全球鎖具及門禁系統方案　ASSA ABLOY致力迎合市場新趨勢

▲ 亞薩合萊集團（ASSA ABLOY）成員

世界知名鎖具兼門禁系統方案企業 The ASSA ABLOY Group（亞薩合萊集團）是全球出入口管理解決方案的領先者之一。憑藉全面的產品及服務範疇，照顧不同類別的客戶所需。百多年來一直獲得大小企業及民眾青睞，促進業務持續穩定發展。集團業務遍佈世界各地，目前擁有52,000名員工，2022年銷售額達114億歐元。

隨著智能家居及辦公室科技日漸普及，減排節能也成為大勢所趨，近年不僅不斷創新推出智能產品，同時，從產品設計到公司運營等各個方面也貫徹環保及可持續發展理念。

▲ 亞薩合萊集團(The ASSA ABLOY Group)是全球出入口管理解決方案的領先者之一,集團在高效開門產品、身份認證及入口自動化系統等領域都佔據重要地位。ASSA ABLOY的創新解決方案使人們能夠安全無虞、便捷地進出實體以及線上場所。

香港、澳門市場屹立不倒

ASSA ABLOY在大中華及東南亞市場擁有超過2 0 個品牌，為該市場數千萬個住戶及商業機構提供鎖具及門禁系統（Door Access Control Solutions），涉及的範圍包括各種機械門鎖和自動出入系統等。ASSA ABLOY堅持不斷研發和改良產品及服務，鞏固本身的市場優勢，未來將會加強開發個人化、配合周圍環境和配套的鎖具及門禁方案。香港是ASSA ABLOY其中一個主要的市場，尤其獲得中上客戶群歡迎，所以公司將繼續促進產品及服務當地語系化。

香港的酒店、政府、住宅和澳門博彩業的鎖具及門禁系統需求不斷上升，使公司近年在該市場不論在團隊規模和終端用戶數目方面均有所增長。港澳及台灣市場總經理葉肖欣（Irene Yip）稱，「以香港市場為例，ASSA ABLOY為政府多個部門行政大樓及公私營醫院提供TRAKA鑰匙管理解決方案（Traka Key Management Solutions），為市區舊樓的重建計劃和不少澳門的大型賭場提供鎖具及門禁系統方案（Door Access Control Solutions），也為多個大型商場提供自動門系統（Automatic door System）。」

融入可持續發展理念

▲ Sustainable development with ASSA ABLOY

負責任投資、可持續發展等理念近年廣為商界接受，ASSA ABLOY是其中之一。ASSA ABLOY將可持續發展融入公司的戰略目標中，涉及公司運營的各個層面，通過減少運營資源來降低對環境的影響，促進包容性和可持續性經濟增長。設定了科學的目標應對氣候變化，為全球氣溫上升幅度限制在 1.5°C而努力；計劃在2030 年實現碳排放量減半；2050年前實現淨零碳。

▲ Martin Poxton

「我們在產品及服務設計，以至在營運上均追求可持續發展目標。運營方面，我們盡量減少浪費資源，例如盡量循環再造及再用有用資源、減少能源消耗、推廣清潔能源，以及確保在管理制度上有效執行這些措施。相比2021年，ASSA ABLOY在2022年，集團溫室氣體排放總量減少了6%；能源消耗強度下降了15%；用水強度下降了20%，可見公司的措施非常有效。」亞薩合萊集團（ASSA ABLOY）全球執行副總裁以及大中華和東南亞區總裁Martin Poxton謂，「除了減少產品生產和運營過程的能耗，我們還致力於幫助客戶減少碳足跡。例如：為酒店客戶更換移動門禁卡和木製房間卡，取代傳統的塑膠房間卡，以減少塑膠浪費。」

此外，葉肖欣（Irene Yip）也強調，公司除了重視產品及服務質素，也一直履行企業社會責任，身體力行關心員工及社會福祉，引領行業實踐可持續發展方向。她謂：「公司定期參與社區活動，如去年聖誕節派發中藥包給老人家、與惜食堂合作舉辦派米活動、為傷殘團體賣旗籌款等。同事一直積極參加公司舉辦的社區慈善活動，推動可持續發展。我們也參與配合美國綠色建築委員會的評級制度——LEED計劃，提供低碳及低功耗產品，例如慳電電鎖和自動門，並主動推廣予香港公營機構及私人企業客戶採購使用。」

▲ Irene Yip

逾百年品牌深入民心 揉合精良機械與創新科技

ASSA ABLOY旗下擁有眾多品牌，最為人熟悉的自然是耶魯（Yale）。不論是最傳統的耶魯掛鎖，還是最現代透過手機流動應用程式操作的耶魯智能電子鎖，這個品牌的鎖具總是佔據香港零售五金市場的重要位置。ASSA ABLOY Hong Kong耶魯銷售總監（零售及分銷）麥可風坦言，耶魯品牌在民用鎖具行業的地位早已定於一尊，無可取代，耶魯鎖具在不同年代的公私營機構及政府設施，以至家居民用都廣泛使用，品牌家喻戶曉，深入民心。他提到，因應時下智能門鎖興起，耶魯品牌不斷推出功能與安全並重的智能門鎖，近年更將傳統機械融入創新科技之中 :「現時耶魯的智能門鎖已由最初的二合一功能（指紋、密碼），發展至現今的六合一全面化功能（拍卡、指紋、人面辨識、密碼、搖控、鎖匙），滿足不同人士的使用需要。耶魯品牌近年也擁有自身的Yale Access流動應用程式，用家可透過此程式，更安全和方便體驗使用耶魯品牌鎖具的優點。」

▲ Mak Ho Fung

ASSA ABLOY未來會繼續發揮集團多品牌組合的優勢，專注為不同產業提供量身定製的出入口管理解決方案，讓生活更具安全感、品質感、幸福感。藉由門鎖、鑰匙管理系統、自動門與門禁管理系統，確保人員、物品和資訊，始終保持高度安全。

(特約)