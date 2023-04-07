PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度 副刊版 2023/04/07 分享： 分享： 要讓小朋友度過一個充滿童趣的復活節假期，PMQ元創方現正舉辦「復活童心遊樂場」，場內遊戲包括「小車車大彩虹」、「扭身扭勢四腳爬爬大賽」以及「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲。家長亦可以化身成為大細路，重拾童心和 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 親子好去處 最新專欄文章 更多 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 2022/10/31 香港圖書館節2022 科普工作坊從法醫角度解密 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 2022/10/21 共創蒲台教育計劃 學生描繪香港南極之美 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 2022/08/15 海洋探索體驗館 投影效果結合多感官體驗 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 2021/10/18 智遊天地訓練營 親子齊挑戰射擊遊戲 《看見幸福》中小學生攝影展 2021/07/08 《看見幸福》中小學生攝影展 遊戲 工作坊 復活節 遊樂場 PMQ