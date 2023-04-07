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PMQ元創方復活童心遊樂場 重拾童年回憶挑戰柔韌度

副刊版 2023/04/07

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要讓小朋友度過一個充滿童趣的復活節假期，PMQ元創方現正舉辦「復活童心遊樂場」，場內遊戲包括「小車車大彩虹」、「扭身扭勢四腳爬爬大賽」以及「捕捉彩蛋怪！」尋蛋遊戲。家長亦可以化身成為大細路，重拾童心和

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欄名 : 親子好去處

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