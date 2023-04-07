世人都說《三國演義》裏諸葛亮聰明，那是不容置疑的；但我兒時看畢此書，掩卷得出結論：不想做諸葛亮。因為：一、劉備臨終前在白帝城託孤，諸葛亮要面對和協助那個資質平庸的阿斗，若是換着我，必然吐血。再看他苦口婆心寫給阿斗的那篇《出師表》，簡直忠心錯付，呢個蠢仔在諸葛亮死後，為保命而把蜀國送給魏國，諸葛亮泉下必再吐血。二、諸葛亮一生為劉備一家勞心勞神勞腦勞力，麻煩事一定有他份，但劉備同兄弟飲酒時，諸葛亮就獨自為到蜀國大小事務策劃、張羅和籌備，呢條辛苦命至死方休。這樣的人生，見仁見智，但肯定唔啱我。

《三國演義》下半部的焦點，放在諸葛亮和司馬㦤對壘。劉備死後，雖然蜀國弱而魏國強，但諸葛亮往往有奇招把魏國的司馬㦤玩死。有一回提及，司馬㦤被打到落花流水，索性不迎戰躲起來，諸葛亮打到㷫起，沒人跟他作戰勢係假（若他身處現代，可能是機霸），氣得派人送了件女人衫給司馬㦤，諷刺他乸型不敢作戰。曾在曹操處做慣跑腿、混得一身厚顏本領的司馬㦤，滿不在乎話知你，並囑使者向諸葛亮回話：「食少事煩，豈能久乎」（暗諷諸葛亮胃口不佳又事無大小都煩一大餐，點會長命吖？﹗）兩個成年男人，你笑我女人，我咒你短命，十足「小學雞」。

但《三國演義》裏的諸葛亮，可能又真是太傷神之故，疏於照料自己身體，故五十四歲就病死於五丈原，死前還吐血不止，司馬㦤則比諸葛亮多活十七年。看《三國演義》也許亦是看人生哲學，孫劉曹成世人打生打死，那時文的武的英雄梟雄輩出，到最後，卻給個靠混出來的司馬㦤、憑着比人命長，把所有比自己強大的對手逐一熬死，他之能得天下，絕非靠才能，某程度上可以說是靠鬥長命、活得比敵人命長而取回來的。

忽發奇想：若諸葛亮注重養生，個人又chill啲，鬥贏前先鬥命長，結局又會否不同呢？