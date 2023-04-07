古惑又稱蠱惑，地道廣東話，意思是奸詐、充滿詭計，「蠱」的來源也有點傳奇，把「蟲」放在「皿」便「蠱」，是中國南部「巫蠱」培養毒蟲的方法，把多種毒蟲放在一起，最終能生存者，便是毒王之王，是害人利器。時至現代，香港「行古惑」是指加入黑社會，「古惑仔」指黑社會成員，自牛佬的漫畫改編成電影後，「古惑仔」曾紅極一時。

其實最蠱惑並非蠱也非惑，而是「或」！

細心留意每天不斷廣播的醫藥廣告，某某中成藥、某益生菌「或」可改善血糖，「或」可增強免疫力，「或」可減血壓，在可能效用前加個「或」字便可「古惑」觀眾，一方面希望觀眾聽不到這個「或」字，故便輕輕帶過。另一方面，這個「或」字亦為商人帶來法律保護，用過產品後，血糖不下降，用家也因這個「或」而心甘命抵。

當然任何醫療手段都不會百份百有效，故此「或」字在西方正統醫學也存在，惟其分別是在嚴謹臨床驗證下，有科學根據證明成功機會多寡，例如第三代EGFR標靶藥（Osimertinib）有效率是百分之七十一（見註），是有保證的「或」；若缺乏臨床數據，便可能是空口說白話，是沒有保證的「或」。當走進藥房，見到千百款不同種類的藥品，實在很難分辨哪些是有數據的「或」，還是古惑的「或」。

若男生跟女友說「我或會愛你」，定會得來一大巴掌；但奇怪是，商人說「這藥或會有用」，得來的卻是生意滔滔。

註：Mok Et al, New England Journal of Medicine, 2017。