古惑又稱蠱惑,地道廣東話,意思是奸詐、充滿詭計,「蠱」的來源也有點傳奇,把「蟲」放在「皿」便「蠱」,是中國南部「巫蠱」培養毒蟲的方法,把多種毒蟲放在一起,最終能生存者,便是毒王之王,是害人利器。時至現代,香港「行古惑」是指加入黑社會,「古惑仔」指黑社會成員,自牛佬的漫畫改編成電影後,「古惑仔」曾紅極一時。

其實最蠱惑並非蠱也非惑,而是「或」!

細心留意每天不斷廣播的醫藥廣告,某某中成藥、某益生菌「或」可改善血糖,「或」可增強免疫力,「或」可減血壓,在可能效用前加個「或」字便可「古惑」觀眾,一方面希望觀眾聽不到這個「或」字,故便輕輕帶過。另一方面,這個「或」字亦為商人帶來法律保護,用過產品後,血糖不下降,用家也因這個「或」而心甘命抵。

當然任何醫療手段都不會百份百有效,故此「或」字在西方正統醫學也存在,惟其分別是在嚴謹臨床驗證下,有科學根據證明成功機會多寡,例如第三代EGFR標靶藥(Osimertinib)有效率是百分之七十一(見註),是有保證的「或」;若缺乏臨床數據,便可能是空口說白話,是沒有保證的「或」。當走進藥房,見到千百款不同種類的藥品,實在很難分辨哪些是有數據的「或」,還是古惑的「或」。

若男生跟女友說「我或會愛你」,定會得來一大巴掌;但奇怪是,商人說「這藥或會有用」,得來的卻是生意滔滔。

註:Mok Et al, New England Journal of Medicine, 2017。