通關後商廈租務看俏 疫後新生態漸現 地產版 2023/04/07 分享： 分享： 隨着疫情消退、中港通關，本地經濟邁向復常，帶動工商舖市場投資氣氛好轉。根據政府統計處中小型企業業務狀況調查，中小企業務收益的現時動向指數由去年12月的46.1，彈升6%至2月的49，顯示中小企對未來業 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 郭漢釗 美聯商業區域營業董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 「去美元化」利人民幣 內房資產增魅力 2023/04/06 「去美元化」利人民幣 內房資產增魅力 樓市政策 與18.8年的置業夢 2023/04/05 樓市政策 與18.8年的置業夢 政府收回土地 計算補償金額須知 2023/04/04 政府收回土地 計算補償金額須知 一條彌敦道 見證零售業復常進展 2023/04/04 一條彌敦道 見證零售業復常進展 過渡房屋簡約公屋 可否壓低住宅租金？ 2023/04/03 過渡房屋簡約公屋 可否壓低住宅租金？ 疫情 成交 商舖 商廈 政府統計處 美聯工商舖 尖沙咀 灣仔 香港 旺角