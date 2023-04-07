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通關後商廈租務看俏 疫後新生態漸現

地產版 2023/04/07

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隨着疫情消退、中港通關，本地經濟邁向復常，帶動工商舖市場投資氣氛好轉。根據政府統計處中小型企業業務狀況調查，中小企業務收益的現時動向指數由去年12月的46.1，彈升6%至2月的49，顯示中小企對未來業

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撰文 : 郭漢釗 美聯商業區域營業董事

欄名 : 專家論市

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