分析「另類數據」 有效掌握投資大勢

投資者對上市企業進行投資分析時，普遍採用基本面分析、技術分析等傳統方法，然而一些機構投資者如今卻愈來愈關注「另類數據」（alternative data），並據此作投資策略的制定和調整。

從另一面了解企業 定投資策略

與傳統金融數據（如財務報表、大行預測）不同，「另類數據」是指傳統數據以外、對投資有價值的信息，如環境、社會和治理（ESG）、民意調查、社交平台、網頁追蹤等。透過這些「另類數據」，可以從另一面去了解企業，用以進行有效的投資分析。

誠然，在金融市場中，資產管理公司很依賴以數據制定的交易策略，不過數據只有經過分析和處理後才有用，而培育數據闡釋和擷取其精華的技能成本高昂，且往往涉及相當大的不確定性。按照今天的標準，「另類數據」的範圍從客戶投資者情緒，到根據衞星圖像計算的有用訊息；從應用程序使用情況，到建築許可調查數據等，由於此類數據對投資者來說通常是新穎的，因此投資者需要構建適當的技術基礎設施，並聘請數據科學家對數據進行解碼。

筆者聯同研究團隊，構建了一個數據銷售經濟學模型（data-sales model），以檢驗「另類數據」對金融市場的影響，並給應用「另類數據」進行投資分析的人士參考（有興趣的讀者可參考筆者聯同研究團隊的論文「Skill Acquisition and Data Sales」）。

購買原始數據後 須經提煉分析

我們的模型明確地模擬了投資者如何從原始數據中提取信息，以及數據供應商如何影響投資者提取信息的準確性。框架是建立在傳統信息銷售模型的基礎上，但我們在數據和信息之間作出了概念上的區別。

在模型中，數據供應商擁有大量數據，並將數據子集出售予投資者，投資者利用這些數據子集，在金融市場上進行資產交易。需要補充說明一點，原始數據不能直接使用，投資者必須對其進行分析，以提取有用信息，我們將每個原始數據點建模，為基本面加上「雜訊」（noise）形式的資產收益信號，投資者處理原始數據的能力，被進一步建模為清除該信號中的「雜訊」項。當然，更高的技能水平，使他們能夠清除更多「雜訊」，並產生更精確的處理信息。

樣本大小 影響信息提取精確度

與此同時，數據供應商使用數據樣本的大小，可以影響到投資者提取信息之精確度，更大的數據樣本允許熟練的投資者提取更準確的資產基本面信息。從統計學上說，熟練的投資者將每個原始數據點，提煉成條件獨立的信息信號，因此數據子集的充分統計量，是精細信號的平均值，其精確度是數據樣本大小和投資者技能水平的產物。通過控制數據樣本的大小，供應商會影響有經驗投資者處理過的信息中，保留了多少「雜訊」。

我們發現，當數據供應商的數據源足夠準確時，供應商會選擇出售樣本量有限的獨立數據子集，換言之，就是在出售的信息中加入個性化「雜訊」。數據供應商的這種戰略反應，加上投資者不確定的技能獲取，產生了與現有研究文獻完全不同的結果。

技能獲取成本 影響3市場變量

此外，我們還研究數據銷售如何影響3個市場變量，包括資產價格的資訊性（price informativeness，指資產價格所蘊含的訊息量）、資本成本（cost of capital，指資產的基本面與其價格之間的預期差異）以及回報波動率（return volatility）。我們的研究發現，當技能獲取成本增加，資產價格的資訊性（price informativeness）呈駝峰形曲綫走勢，資本成本和回報波動率則呈U形曲綫走勢。

為甚麼技能獲取成本會產生如此非單調性影響？扼要來說，當技能獲取成本增加時，會出現兩種相互競爭的影響效應。第一個直接影響效應是，只有熟練的投資者才能從數據中提取信息，更少的知情交易直接降低了價格的資訊性，並增加了資本成本和回報的波動性。

第二，間接的影響效應與數據供應商行為相關。很顯然，供應商需要考慮「信息洩漏效應」（information leakage effect）：愈多數據銷售會使更多信息在資產價格中反映，從而降低數據價值。價格的資訊性少，導致信息洩漏效應不那麼嚴重，供應商相應地銷售更大的數據子集；反過來，數據樣本規模的增加，意味着每個熟練的投資者都可以從購買的數據中提取更多信息，從而提高價格的資訊性，並降低資本成本和回報波動性。

我們的結果與傳統的「信息－銷售模型」所建議的不同。有研究學者指出，為了應對某些原始參數的變化，「另類數據」供應商會在出售的信息中，加入最佳適度的「雜訊」，使價格的資訊性保持不變；但我們的研究發現，盡管供應商仍然可以使用數據樣本的大小，完全控制價格的資訊性，維持價格所蘊含的信息量在不變水平，但此舉對供應商來說並不是最優的選擇。直觀上，熟練投資者具有異質性技能，但賣方不能完全區分他們，這使賣方的最優價格信息含量不再保持不變，而是取決於熟練投資者的構成。

「另類」與否 隨自身周期而異

我們的研究聚焦於「另類數據」，事實上，「另類數據」是一個動態的、相對的概念。在不同的時間，「另類數據」可能指的是不同類型的數據集，在任何給定時間，當中某些類型的數據集，比其他類型的數據集更具新穎性，例如按照今天的標準，衞星圖像和市場情緒是「另類」的，但在未來可能成為主流；相比之下，股票價格和會計數據在幾十年前曾經是「另類數據」，但在今天已經完全傳統化了。

因此，每一種數據都有自身的生命周期，當特定類型數據處於相對早期的階段時，它們是相對新穎的。鑑於這種觀點，大多數（盡管不是全部）「另類數據」對投資者來說，都是相對較新的，因此解釋此類數據需要技能，而培養此類技能的成本高昂且不確定。

基金與數據供應商 互促發展

有人士擔心，隨着愈來愈多基金使用「另類數據」，當中產生的投資價值將逐漸消失。我們的研究分析結果顯示，如果該趨勢是源於投資者技能提升，從而可以分析更多「另類數據」的話，那麼更多的「另類數據」銷售不但不會拉低基金業績，反而會伴隨業績提升，說明基金與數據供應服務這兩個領域，可以互相促進發展。

總之，我們的研究分析結果，清楚說明了「另類數據」對金融市場的影響。在「另類數據」應用愈來愈受到重視的趨勢下，對「另類數據」進行更多分析研究，對優化和促進其應用發展大有裨益；對小投資者來說，了解「另類數據」，亦有助掌握金融市場的最新投資分析方法大勢。

▲ 在「另類數據」應用愈來愈受到重視的趨勢下，對「另類數據」進行更多分析研究，對優化和促進其應用發展大有裨益。（新華社資料圖片）