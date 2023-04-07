提升旅業質素 「東方之珠」添魅力

適逢近日接連清明及復活節假期，數十萬計本地居民「報復式」出埠旅遊消費，機場及各口岸均人頭湧湧，證明3年多以來的疫情雖然令港人困於本地，但面對社會復常的後疫情時代，香港市民很快就已適應過來；事實上，在本港大街小巷，大家亦開始漸漸適應不戴口罩，疫情前街道上的熙來攘往亦再次重現。

雖然專家根據統計數字發現，新冠病毒及一般流感感染均呈上升趨勢，亦有專家建議部分高危人士應繼續在公眾地方佩戴口罩保護自己，但在後疫情的大時代，相信再重啟停課及嚴謹社交隔離措施的機會相當低。

感染數字縱增 防疫不走回頭路

由於在分階段復常初期，本港旅客數字並沒有如預期般大幅上升，早前特區政府推出「你好，香港」（Hello Hong Kong）全球宣傳活動，並積極舉辦大型體育及文化盛事，以振興本港旅遊及經濟。以早前的7人欖球賽為例，雖然入場觀眾數目並未及疫情前的水平，但訪港旅客入場人數已回升至4成左右，算是做到疫情以來的小陽春。

至於香港一直倚重的內地自由行旅客，對比疫情爆發前，2019年1月訪港旅客數字為約540萬人次，疫情期間大跌至每月數千人，但自從內地於今年1月起放寬出入境限制，訪港旅客人數已有所回升，回復至疫前高峰期的3成左右，至上月訪港內地旅客已上升至190萬人，對本地零售業及酒店業亦算是曙光。

街頭亂象速「拆彈」 社會讚賞

面對旅客數字回升，市面上開始出現一些不法商人乘機趁火打劫，近日出現大量旅行團團員聚集在土瓜灣及紅磡一帶街頭，排長龍等候用膳，甚至站於公廁門口食兩餸飯等，引起社會關注。與以往不同，今次特區政府第一時間「拆彈」，採取管理手段，包括政府當局、旅遊業監管局、旅遊業代表、飲食業代表等開會，並推出緩解措施，包括分流旅行團旅客、旅遊巴限時限點上落等，當局積極干預此類丟臉的商業行為，贏得社會不少掌聲。

部分傳媒看見開關後旅客數字沒有立即回升，便認定特區政府是次大灑金錢推動本港旅遊的策略是不得民心，更有人聲言認為本港的政治轉變令旅客卻步云云。

作為喜愛旅遊的港人，大家十分清楚，只有不再出現如2019年般的大型政治動盪、以及2020年起的世紀疫情，令旅客感覺安全放心消費，加上引人入勝的景點，配合適當宣傳策略及優惠，便是吸引海外旅客的不二法門。

正如經濟蕭條的英國、示威不斷的法國、黃綠陣營矛頭互指的台灣、經常受天災困擾的日本，又會否打亂大家到這些地方旅遊的意慾？故此香港毋須妄自非薄，只需自信地做好自身品牌，配合特區政府有前瞻性的旅遊景點設計規劃，加上本港素來懂得以盛事包裝，讓這個素稱「東方之珠」的國際都會配合國家作更完美的規劃配合，含金量必然提升。

做好品牌前瞻規劃 吸旅客關鍵

以往水貨客充斥的年代，正值立法會爭拗不斷、毫無建樹的混沌日子，雖然當年市民怨氣極深，但部分唯恐社會不亂的立法會議員及社會人士，帶動一連串仇恨挑撥行動，非但絲毫沒有改善狀況，更令中港矛盾日益加深。

現時以「愛國者治港」為首的管治班底積極進取，兼顧了廣大階層的利益，目標顯然為本港及國家謀發展，少了一些純為民粹而爭取支持者的口術政客搞局，企圖影響當局施政及認受性。

從現時施政及管治效率來看，在處理一些較具爭議的社會問題，行動較以往積極果斷，成效立竿見影，亦大大減少內耗內鬥，相信廣大市民看在眼裏，那些真正為港拼搏的官員，必定會獲廣大市民支持。特區政府亦應乘勢追擊，致力改善提升本港旅遊業質素，以「中國速度」想辦法解決問題，筆者相信香港競爭力必定較以往大幅提升，以事實反駁繼續唱淡、唱衰香港的人士。

（文章只代表個人立場）

▲ 現時施政及管治效率已大幅改善，特區政府應乘勢追擊，致力改善提升本港旅遊業質素。（資料圖片）