日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈

成千上萬的香港人都趁復活節假期「返鄉下」，令日本機場水洩不通。筆者年輕時在日研習轉印科技，十多年前在當地開設初創企業至今，對日本文化背景算有一定的認知。筆者一直認為日本在元宇宙發展方面具有絕大優勢，當

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