  • 20°C
香港時間 : 2023407日 (週五) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈

行政人員版 2023/04/07

分享：

分享：

成千上萬的香港人都趁復活節假期「返鄉下」，令日本機場水洩不通。筆者年輕時在日研習轉印科技，十多年前在當地開設初創企業至今，對日本文化背景算有一定的認知。筆者一直認為日本在元宇宙發展方面具有絕大優勢，當

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

善用逆向工程 讓AI生成理想答案
2023/03/31
善用逆向工程 讓AI生成理想答案
初創專攻特定領域 AI發展百花齊放
2023/03/24
初創專攻特定領域 AI發展百花齊放
AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維
2023/03/17
AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維
人工智能Web3發展 精準服務 推動創新
2023/03/10
人工智能Web3發展 精準服務 推動創新
AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則
2023/03/03
AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則
日本 元宇宙 集資 銀行

上一篇文章

與夥伴打好關係 「合作才是王道」

下一篇文章

「珊瑚礁磚塊」放海床 修復海洋生態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？