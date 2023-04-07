日本元宇宙經濟區 拓全新產業鏈 行政人員版 2023/04/07 分享： 分享： 成千上萬的香港人都趁復活節假期「返鄉下」，令日本機場水洩不通。筆者年輕時在日研習轉印科技，十多年前在當地開設初創企業至今，對日本文化背景算有一定的認知。筆者一直認為日本在元宇宙發展方面具有絕大優勢，當 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 2023/03/31 善用逆向工程 讓AI生成理想答案 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 2023/03/24 初創專攻特定領域 AI發展百花齊放 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 2023/03/17 AI發展全球新趨勢 宜育學生成長思維 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 2023/03/10 人工智能Web3發展 精準服務 推動創新 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 2023/03/03 AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 日本 元宇宙 集資 銀行