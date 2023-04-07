Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 行政人員版 2023/04/07 分享： 分享： Joy-Con手掣飄移問題存在多年，根據歐盟委員會公布數據，截至2021年1月已累積收到超過2,500萬宗投訴，與任天堂Joy-Con手掣異常問題有關。任天堂近日終於將Joy-Con免費維修服務擴展至 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 初創推新平台 AI生成音頻廣告 今日 初創推新平台 AI生成音頻廣告 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 2023/04/05 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 2023/04/05 MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 2023/04/04 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 2023/04/04 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 英國 歐洲 瑞士 任天堂 Switch