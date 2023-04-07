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Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修

行政人員版 2023/04/07

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Joy-Con手掣飄移問題存在多年，根據歐盟委員會公布數據，截至2021年1月已累積收到超過2,500萬宗投訴，與任天堂Joy-Con手掣異常問題有關。任天堂近日終於將Joy-Con免費維修服務擴展至

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