初創推新平台 AI生成音頻廣告 行政人員版 2023/04/07 分享： 分享： AI（人工智能）無處不在，特別是生成式AI（Generative AI）技術，不少公司都開始研究將該技術商用，甚至滲入各種廣告。近日初創公司Adthos就推出一個能夠自動生成音頻廣告的平台。 該平台能夠 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 今日 Joy-Con手掣飄移 歐英瑞士免費維修 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck 2023/04/05 華碩推遊戲掌機 挑戰Steam Deck MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 2023/04/05 MTR Lab夥數碼港 投資物流科技初創 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 2023/04/04 通用汽車夥Google 研電動車車載娛樂系統 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 2023/04/04 Twitter公開演算法代碼 解釋如何為用戶推薦 產品 創業 ESG 碳中和 比賽 中東北非