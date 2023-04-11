之前提及的「逆向代購」，即主要從深圳把東西代購回香港，隨着中港通關復常後，可說生意更加火起來。所帶的貨物有些甚至較誇張，從汽車零件、家具用品到餐飲都有。看到最誇的是有朋友說，竟然托人代購海底撈全套火鍋。

他們的時間表是，中午落單，跑水貨者下午去深圳店內取貨然後直奔香港，晚上就能吃到火鍋全套，說比在香港便宜一半。他們說，深圳外賣食物過關到香港，都成了一個新潮流（但其實當中帶部分食品有犯法嫌疑），有些北區買家收到食物時幾乎還是微暖的。

問一下市場狀況，做這類代購，一般是在微信朋友圈的代購群中叫人接龍，譬如買某店奶茶，接到十多單，就只需要到同一間奶茶店買入，不用走幾個點，然後在香港港鐵站的沿綫不用出閘來交收（買家都傾向守時等取貨，因爽約會被列黑名單）。

一般過關代購收的費用，是所購物價錢的兩成。飲料等基價便宜，所以帶一杯的跑腿費會升到約十元。有數得計，那帶十杯能賺約一百元，再另接些價高些的話，走一轉帶多種貨品可就一天能賺幾百元。

為甚麼興逆向吃深圳的食品？因不少全國有名的食物店深圳都有分店，例如那些出名的糕點、各種特色味道的奶茶、零食、火鍋等。初時其實都是內地來香港唸書的學生，基於要延續在內地的口味，所以才開始有了這個市場。

後來，再推廣至本地的香港學生及年輕人群體。也就是說，在未完全成功鼓勵香港年輕人北上大灣區發展之前，民間的步伐是先不管質素，先把整個區的口味趨統一化了。