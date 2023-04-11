曾遇過這樣的秘書：有個會議，需要至少開四個小時，有重大決定的事項要商討，當中牽涉十幾位同事。秘書小姐把開會時段設定在上午十一時至下午三時，並已發送郵件通知。我一看，問秘書小姐：要同事們三時後才吃中午飯嗎？萬一會議再超時怎辦？」秘書恍然大悟般，說：「咦，係噃！我改改先！」我說：「預四十五至六十分鐘用膳，最好安排外賣，以免同事在午飯時間舟車勞頓同人迫，又要匆忙趕回來。」但見秘書笑容燦爛跳蹦蹦地說：「好喎！」我暗覺不妙，卻又想無理由咁簡單都搞錯啩?!

開會當日，我心裏暗忖，秘書好像沒有問過各人想吃甚麼，究竟她如何安排呢？大家專注地開了兩小時會議，個個嗌肚餓，但見秘書拿着十幾個飯盒進來，邊打開邊說：「由於大家正在開會，我不便打擾大家，所以幫大家決定了。」飯盒逐一打開，竟然全都是魚生飯！有幾位同事一望即眼凸，有人直言：「我不吃生的！」其實，秘書只要提前一天發個電郵給參與開會的同事，提供幾款選擇，請每人自行揀選，便能快捷地處理到事情；此外，自行決定只得一個選擇，也沒顧及同事的飲食習慣。惟事已至此，同事惟有自行買個冰凍三文治硬啃算了。這只是其中一例。

遇見這些人，我很想介紹他們看一本書，是美國德州大學奧斯汀校區心理學與行銷學講座教授Art Markman的著作《帶腦去上班》（Bring Your Brain to Work）。但回心再想，一個不帶腦做事的人，即使在書店裏看到《帶腦去上班》這麼一本書，會拿上手看嗎？會知道它在說自己嗎？像我剛才提到的那位秘書小姐，永遠笑面迎人地以「咦！係噃！」回應她甩漏百出的各種事項，她的腦袋或許根本未能理解自己乃「不帶腦上班」的典範，那即使有絕世天書放在她面前教她如何用下個腦，也是嘥氣。或許應有人寫一本《如何與不帶腦上班的人共事而不吐血》，對大眾或更有裨益。